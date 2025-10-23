光電板引關注 鳳山及阿公店水庫用水檢測安全

民進黨高市立委許智傑今邀相關單位考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場及水質，並指鳳山水庫使用清水、阿公店水庫抽用原水庫水體洗刷，水質檢測都在標準值內。

許智傑今天邀水利署、能源署、環境部、台電公司及高雄市經發局、都發局、環保局等相關單位，考察鳳山水庫及阿公店水庫的光電案場狀況及水質檢測。

許智傑說，烏山頭水庫之所以會被檢測出界面活性劑（清潔劑）殘值，追溯源頭後得知因集水區上游有一般民生用水排放，因此水質才被檢測出含0.03毫克的殘值，而殘值也遠低於灌溉用水標準。

今天考察鳳山水庫、阿公店水庫後，台電公司、水利署均表示，水庫內的浮體光電板，在設立時即明確規範禁止使用任何清潔劑等含有化學清洗成分的清洗用品來對於浮體光電板做清潔。

目前鳳山水庫是使用清水、阿公店水庫則抽用原水庫水體進行洗刷，而相關水體的水質檢測報告都在標準值內，並在水利署的「水庫水質專區」開放提供。

許智傑說，雖然目前水庫上光電案場都有經過合法申請與審查，但主管的經濟部能源署應更主動建立主責單一窗口並與環境部、水保署、地方政府等相關單位溝通，若有疑義也才明確知道可向誰反映。