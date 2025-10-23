聽新聞
知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範
北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局目前已接獲5位個案通報，再1人將達停業標準。業者昨晚已發布聲明強調，食材初步查驗均符合規定，也符合作業流程，呼籲身體不適的客人與他們聯絡。
店家所屬業者豊漁餐飲集團表示，由於該門市採現場點餐制，無法取得顧客聯絡資訊，若當日用餐後若有不適狀況顧客，可與粉專聯繫，以利進一步關懷與協助釐清相關情形。
集團表示，已於第一時間配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程。初步查驗結果顯示，相關食材（含蛋液）保存均符合食品安全規，蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液亦依規保存，衛生局已帶回樣品持續檢驗中，將持續追蹤並配合主管機關說明後續結果。
集團強調說，旗下各品牌門市皆長期配合SGS食品安全檢驗，並設有專責食安督導每周巡店，嚴格監控衛生與操作流程，百貨館方與公司端皆尚未接獲正式通報，顧客的健康與安全始終是店家最重視的。
