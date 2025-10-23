人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，近日於南西館出現民眾用餐後身體不適、上吐下瀉的情況。台北市衛生局也於10月22日前往稽查，已抽樣作為沾醬使用的蛋液慕斯送驗。牛喜官方也發表聲明，公司已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程。由於該門市採現場點餐制，無法取得顧客聯絡資訊，誠摯呼籲當日用餐後若有不適狀況的顧客，請盡快與粉專聯繫，以利進一步關懷與協助釐清相關情形。

「牛喜」以個人鍋物套餐的型態，提供「壽喜燒」與「水炊鍋」兩種日式鍋物，肉品並有日本黑毛和牛、梅花豬、桂丁雞等選擇。店內的特色之一，就是將沾肉用的生蛋液，設計成為獨創的「蛋液泡泡」，除了有原味蛋液泡泡外，亦有「松露風味蛋液泡泡」可以選擇。目前牛喜共有台北新光三越南西店、台中新光三越中港店、信義新天地A8店等3間分店。

針對此次民眾身體不適的情況，業者表示接獲衛生局至現場稽查時，方得知有民眾反映於「牛喜 壽喜燒水炊鍋 南西館」用餐後出現身體不適情形。由於該門市採現場點餐制，無法取得顧客聯絡資訊，我們誠摯呼籲當日用餐後若有不適狀況的顧客，請盡快與本粉專聯繫，以利進一步關懷與協助釐清相關情形。

聲明也表示，在接獲訊息後，本公司已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程。目前初步查驗結果顯示，相關食材（含蛋液）保存均符合食品安全規範。其中，蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液亦依規保存；衛生局已帶回樣品持續檢驗中，本公司將持續追蹤並配合主管機關說明後續結果。