台灣跨性別遊行24日登場 北市警將管制二二八公園周邊道路

第7屆台灣跨性別遊行「跨越成見照亮多元」集會遊行活動，明天將行經中正區二二八和平紀念公園及周邊衡陽路、漢口街、懷寧街等路段，轄區中正一警方今天公布交管圖，呼籲民眾提早改道並配合員警交通疏導。

警方指出，集會地點是24日晚上7點起，在二二八公園露天音樂台舉行集會活動，不影響道路通行，而遊行在晚上7點半出發，遊行路線為二二八公園懷寧街入口集合後出發，直行衡陽路，直行成都路，右轉昆明街，右轉漢口街二段，直行漢口街一段，右轉懷寧街，左轉二二八公園懷寧街入口（集會後解散）。

警方說，集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

另外，為了維護活動交通秩序與安全，警方將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會遊行活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。