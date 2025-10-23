快訊

9名男性就有1人中鏢！精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，全球平均每9名男性中就有1人罹患精索靜脈曲張，且精索靜脈曲張也是不孕的因素之一，若民眾因精索靜脈曲張若導致疼痛頻繁或不孕，就應考慮手術治療。記者萬于甄／攝影
精索靜脈曲張是男性常見卻易被忽略的疾病，發生率約10至15%，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，全球平均每9名男性中就有1人罹患，且4成男性不孕與精索靜脈曲張有關，精索靜脈曲張若導致疼痛頻繁或不孕，就應考慮手術治療。

台南一名32歲林姓男子婚後1年多未受孕，且到不孕門診檢查時也發現精蟲品質不佳，而林男其實長期飽受左側陰囊脹痛與下腹部悶痛之苦，以往都會仰賴吃止痛藥舒緩，直到有天發現左側陰囊內有異常腫塊，才趕緊到奇美醫院就醫。

謝昆霖表示，林男經檢查確診為「精索靜脈曲張」，加上其已有生育相關問題，因此建議進行精索靜脈曲張顯微結紮手術，術後不僅疼痛消失，精蟲活力及數量也在4個月後追蹤檢查發現明顯提升，同時解決困擾林男多年的疼痛與生育兩大問題。

謝昆霖也說明，該手術名稱雖含「結紮」2字，但實際並非輸精管結紮，而是藉由顯微鏡放大10倍以上輔助辨識精索內的靜脈、動脈及輸精管，再利用超音波輔助，精準結紮異常擴張的靜脈，避免傷及動脈與淋巴管，能有效降低復發率與陰囊水腫等併發症。

他提到，3年來已完成43例此類手術，其中77%因不孕接受治療，追蹤顯示約7成患者術3個月精蟲品質明顯提升，疼痛改善率達7成以上，且未出現手術併發症。

謝昆霖強調，「顯微鏡輔助低位結紮」為目前國際公認的黃金標準，能顯著改善精蟲數量、活動力與型態，進而提升自然懷孕及人工生殖成功率，提醒男性若出現陰囊脹痛或長期未孕情形，應盡早就醫檢查，早期診斷與手術治療可有效提升生育機會並改善生活品質。

