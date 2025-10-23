延誤1分鐘有190萬個腦細胞死亡！醫籲注意這些跡象 謹記中風救援三步驟

講話突然含糊，手上杯子掉了下來，家人以為太累，沒想到，這竟然是中風。台灣每年近5萬人罹患腦中風，但僅不到一成能在「黃金4.5小時」內接受有效治療，患者一旦失能，照護費用平均每年逾50萬元，且超過7成無法重返職場，是個人、家庭與社會的損失。

俗稱中風的腦血管疾病位居113年十大死因第四位，死亡人數1萬2463人。台灣腦中風學會理事長陳龍表示，臨床常見個案突然嘴歪眼斜、半邊肢體無力、口齒不清等，以為只是太累而休息，忽略中風的前兆而錯失黃金治療時間，遺留下不同程度的神經功能障礙。

陳龍指出，腦中風有黃金救治時間，在限定時間內搶救、復健，可減少後遺症。包括盡速接受靜脈血栓溶解劑（rt-PA）注射或經動脈機械取栓術，並在中風後3個月復健，恢復率可達7至9成，最終可以完全自理生活，並非完全回到發病前的樣子。

台灣腦中風學會啟動「中風防治全民行動」，呼籲全民記住中風救援三步驟，在第一時間辨識徵兆、即刻送醫，是避免失能的關鍵。陳龍強調，腦中風最可怕的不是死亡，失能才是中風最可怕的後果。照護費用平均每年超過50萬元，且超過7成患者無法重返職場，對家庭與社會都是沉重的負擔。

多數民眾對中風徵兆有所認識，但實際發生時卻無法立即聯想到中風。陳龍說，常聽到錯誤的處置方式：「先觀察看看」、「應該只是太累」、「休息一下應該沒事吧」，延誤就醫成為治療率低落的隱形殺手。「每延誤1分鐘，就有190萬個腦細胞死亡，這些細胞再也無法恢復。」

臉歪嘴斜、單側無力、口齒不清，這些經典的中風初期症狀常被誤認為感冒、疲勞或低血糖。近年來，腦中風逐漸年輕化，抽菸、飲酒、三高慢性疾病，以及熬夜、缺乏運動等不健康生活型態，都可能是引發腦中風的危險因子。陳龍提醒，只要出現任一徵兆，就應高度懷疑，一定要「小題大作」。

●中風救援三步驟：

•臉部歪斜，微笑，看是否嘴角不對稱。

•單側無力，舉手，檢查是否有一側無法抬起或明顯無力。常見情況包括突然無法拿起水杯、筷子、遙控器等日常物品。

•口齒不清，說「你好」，聆聽是否語言含糊、表達困難，或出現類似「大舌頭」的狀況。