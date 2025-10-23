北捷新閘門明年上路 1200月票還是得拿卡？ 簡舒培籲加速整合

台北捷運增設新式閘門，推出QR Code乘車碼及信用卡刷卡進站，屆時蘋果手機也能夠黑屏嗶卡。不過，北市議員簡舒培詢問，1200月票是否適用綁卡？且開放信用卡刷卡進站，會不會衝擊悠遊卡的發行？北捷表示，會與交通部及國道業者商討。悠遊卡公司表示，增加多元支付選項。

北捷日前公布，新式閘門是利用QR Code 乘車碼是指支援市面上常見的悠遊付、iPASS MONEY、街口支付或LINE Pay 等電子支付工具，進站前出示付款的QR Code，就能進入。另一個則是利用綁定信用卡像是Google Pay、Samsung Pay，以及Apple Pay方式感應。

簡舒培表示，北捷在10月將更新閘門，預計明年1月使用，屆時就能直接用QR Code乘車碼或信用卡直接進站，「以後就不用實體卡直接掃進站，會不會對悠遊卡公司影響？」

同時，她也提到，平均每天使用80萬次的TPASS 1200通勤月票，是否已完成整合？「會不會還是得拿出實體卡？這樣功德也只做一半？」呼籲要和交通部盡快討論。

另一方面，北市議員張志豪也詢問，Apple公司在2025年5月開放台灣等15個國家NFC技術申請，目前的進度？能夠替悠遊卡公司拉多少會員或營收？

悠遊卡公司總經理陳國君表示，公司多年來都致力於悠遊卡及悠遊付的各種支付合作，已與三星合作Samsung Wallet悠遊卡、電信悠遊卡，近期則是在穿戴裝置上，與運動領導品牌Garmin、小米手環等合作，去年積極擴大開發悠遊付App中的「嗶乘車」跟「乘車碼」功能，就能使用乘車碼直接進站。

針對TPASS 1200綁定，北捷也說，由於涉及到台北、新北、基隆、桃園及國道客運等，因此還需要整合，會再與業者、地方政府等商討。