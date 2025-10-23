快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

壽喜燒店疑傳食物中毒！ 衛生局證實再一人通報就停業 稽查揪這個缺失

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業。圖／衛生局提供
北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業。圖／衛生局提供

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業，針對蛋液沾醬也已採集檢驗，並要求缺失限期改善。

衛生局表示，昨天已前往該店稽查，現場查有冰箱食材未加蓋保存衛生缺失事項，，現場查「蛋液慕斯」製作流程，生蛋打散後加入壽喜燒醬，過篩後冷藏保存，於1.5天內會使用完畢，主要作為沾醬使用，有2種口味，現場抽驗兩項產品檢驗，檢驗結果約需1-2周出爐。

針對現場查有冰箱食材未加蓋保存衛生缺失事項，衛生局已責令業者於10月27日前改善完成，期屆如未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

衛生局統計，目前接獲醫院通報疑似食品中毒5人，依標準食品中毒通報採樣作業流程，通報人數達6人將啟動停業程序，呼籲若有民眾食用後如有身體不適請盡速就醫，並保留就醫診斷證明書及消費單據。經醫師判定疑與食物有關將進行通報，或民眾可向衛生局申訴，均會啟動調查作業。

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業。圖／衛生局提供
北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業。圖／衛生局提供

衛生局 食物中毒 冰箱

延伸閱讀

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

考量租地成本及競爭激烈 台南大益夜市將停業「日期未確定」

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

剛一離火即傳雲端 新北學校餐食推動智慧監控...食物中毒下降89%

相關新聞

地牛翻身！14:35分南投規模4.3地震 最大震度彰化、雲林3級

地牛翻身！下午14時35分南投發生規模4.3地震，最大震度包括彰化及雲林都是3級。

周杰倫等多位藝人因僵直性脊椎炎免役 醫曝發作疼痛劇烈、遺傳難造假

藝人坤達、修杰楷、陳柏霖等人造假病歷閃兵案持續延燒，天王周杰倫當年因僵直性脊椎炎獲免役資格。台北醫學大學附設醫院風濕免疫...

知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局目前已接獲5...

人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，近日於南西館出現民眾用餐後身體不適、上吐下瀉的情況。台北市衛生局...

台灣跨性別遊行24日登場 北市警將管制二二八公園周邊道路

第7屆台灣跨性別遊行「跨越成見照亮多元」集會遊行活動，明天將行經中正區二二八和平紀念公園及周邊衡陽路、漢口街、懷寧街等路...

9名男性就有1人中鏢！精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕

精索靜脈曲張是男性常見卻易被忽略的疾病，發生率約10至15%，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，全球平均每9名男性中就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。