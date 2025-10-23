壽喜燒店疑傳食物中毒！ 衛生局證實再一人通報就停業 稽查揪這個缺失

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局表示，目前已接獲5人通報疑似食物中毒，若達6人就會要求業者停業，針對蛋液沾醬也已採集檢驗，並要求缺失限期改善。

衛生局表示，昨天已前往該店稽查，現場查有冰箱食材未加蓋保存衛生缺失事項，，現場查「蛋液慕斯」製作流程，生蛋打散後加入壽喜燒醬，過篩後冷藏保存，於1.5天內會使用完畢，主要作為沾醬使用，有2種口味，現場抽驗兩項產品檢驗，檢驗結果約需1-2周出爐。

針對現場查有冰箱食材未加蓋保存衛生缺失事項，衛生局已責令業者於10月27日前改善完成，期屆如未改善，將依食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。