秋季最後節氣！霜降後氣溫驟降 中醫：避免生冷蔬果、勿忘喝水

今天是24節氣中的「霜降」，中醫認為，霜降有如「橋樑」，連結秋季與冬季，霜降以後，早晚溫差開始變大，表示冬天即將來臨，受低壓帶、東北季風影響，本周全台陰雨，北部更是有感降溫。中醫師提醒，近期門診乾咳、皮膚癢民眾明顯變多，為秋燥導致，建議民眾多吃白色食物，入冬後則建議多吃黑色食物，建議黑白交錯，達「潤肺補腎」功效。

中醫師鍾典育表示，霜降以後，除早晚溫差變大，天氣也會轉趨乾燥，導致呼吸道、心血管及皮膚疾病「蠢蠢欲動」，門診經常遇到乾咳、皮膚癢民眾就醫，多數人原先病況穩定，季節交替之際復發，在中醫觀點中，這是「秋燥」導致，民眾體內津液耗損，口乾舌燥、皮膚乾癢、乾咳炙壯反復出現，應避免吃太辛辣、容易上火的食物。

鍾典育表示，霜降後，早晚溫度變化大，血管彈性較不好的長輩與三高患者，應注意頭部、頸部、背與雙腳的保暖，隨身攜帶一件薄外套，避免受涼以及讓血管突然強力收縮造成血壓瞬間大幅度的上升或增加中風等心血管疾病風險。飲食上應避免太生冷蔬果與冰品，且不能忘記水份攝取，少量多次的補充水分，「不要等到口渴了才想到喝水」，才能維持血液良好流動性。

中醫五行中，代表秋季的顏色為「白色」，鍾典育指出，白色食物主要對應臟腑為「肺」，在秋燥又有涼意的霜降節氣中，建議多吃色食物，如百合、銀耳、蓮子、山藥、水梨等白色食品，達到滋陰潤肺、柔潤防燥效果。霜降是秋天最後一節氣，冬季代表色違「黑色」，對應臟腑為「腎」，建議霜降期間補充黑色食物，如黑豆、黑芝麻、黑木耳、海帶、黑棗等，藏精養腎、助陽固本。

鍾典育建議，民眾在霜降以後，可用潤肺補腎的「黑白養生茶」，材料為黑豆15公克、百合10公克、銀耳6公克。作法是將黑豆洗淨後，乾鍋小火炒至微裂、香氣溢出，銀耳泡發，撕成小片，後續將黑豆、百合、銀耳一同放入電鍋內鍋，加水600毫升，外鍋加1杯水，按下開關，跳起後再悶10分鐘，加少許蜂蜜調味後即可飲用。