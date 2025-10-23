每週兩天走路4千步 年長者可預防早逝
老人多走路可以活得更久！哈佛大學研究指出，每週一至兩天步行超過4000步的年長者，她們的心血管疾病和死亡風險都有顯著降低，而步數越多健康狀況也越好。對此，專家呼籲人們都可以按照自己喜歡的方式增加活動量，尤其維持日常規律運動至關重要。
走四千步有益健康
《衛報》報導，哈佛大學研究團隊追蹤13547名平均年齡為72歲的年長女性，她們在2011年至2015年期間佩戴運動監測器，並被追蹤超過十年時間。結果發現，每週一天步行超過4000步的受試者，她們的心血管疾病和死亡風險都有顯著降低。
據統計，每週有一到兩天至少行走4000步的年長女性，死於各種原因的風險降低至26%，而心血管疾病的死亡風險降低至27%；每週至少三天行走4000步的年長女性，死於各種原因的風險降低至40%，而心血管疾病的死亡風險仍維持在27%。
事實上，對於年長族群來說，步行天數比達到每日步數閾值的頻率更重要。因此，該研究結論寫道：「無論日常習慣如何，步數越多，健康狀況越好。」
維持日常規律運動
《獨立報》報導，這項發現對每天行走1萬步的運動基準提出挑戰，即透過步行獲得健康益處並沒有「更好」或「最佳」的模式。
對此，專家呼籲人們都可以按照自己喜歡的方式增加活動量，尤其維持日常規律運動至關重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言