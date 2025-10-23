每週兩天走路4千步 年長者可預防早逝

老人多走路可以活得更久！哈佛大學研究指出，每週一至兩天步行超過4000步的年長者，她們的心血管疾病和死亡風險都有顯著降低，而步數越多健康狀況也越好。對此，專家呼籲人們都可以按照自己喜歡的方式增加活動量，尤其維持日常規律運動至關重要。

走四千步有益健康

《衛報》報導，哈佛大學研究團隊追蹤13547名平均年齡為72歲的年長女性，她們在2011年至2015年期間佩戴運動監測器，並被追蹤超過十年時間。結果發現，每週一天步行超過4000步的受試者，她們的心血管疾病和死亡風險都有顯著降低。

據統計，每週有一到兩天至少行走4000步的年長女性，死於各種原因的風險降低至26%，而心血管疾病的死亡風險降低至27%；每週至少三天行走4000步的年長女性，死於各種原因的風險降低至40%，而心血管疾病的死亡風險仍維持在27%。

事實上，對於年長族群來說，步行天數比達到每日步數閾值的頻率更重要。因此，該研究結論寫道：「無論日常習慣如何，步數越多，健康狀況越好。」

維持日常規律運動

《獨立報》報導，這項發現對每天行走1萬步的運動基準提出挑戰，即透過步行獲得健康益處並沒有「更好」或「最佳」的模式。

對此，專家呼籲人們都可以按照自己喜歡的方式增加活動量，尤其維持日常規律運動至關重要。

