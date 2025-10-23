快訊

農用無人機日益普及卻難百分百合規 專家這樣看

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
農業用無人機近年快速普及，成為施肥與防治的重要幫手。圖／彰化縣府提供
農業用無人機近年快速普及，成為施肥與防治的重要幫手。圖／彰化縣府提供

農業用無人機近年快速普及，成為施肥與病蟲害防治的重要工具，但隨機具數量暴增，相關制度與管理仍未完全到位。從證照考取、機型認證，到作業紀錄與系統登載，每一環都考驗飛手與主管機關的執行力，要做到「百分之百合規」幾乎不可能。

彰化農村勞動力老化、年輕人口外流，農務噴藥逐漸由無人機接手。彰化縣登記從事農藥空中施作的代噴業者達95人，僅次雲林與台南。曾有農民靠飛無人機年收入破百萬，但隨著市場競爭白熱化、法規趨嚴，收入波動大，能長期經營的飛手並不多，陸續有人退場轉職。

台灣智慧農業科技推廣協會理事長呂政益過去曾輔導約500名無人機飛手，他指出，在農用代噴上協會原希望協助飛手合法操作，甚至自研整合民航局與防檢署系統的工具，但軟體需付費且未被政府採用，推廣效果有限。他表示，制度方向正確，但缺乏實際誘因與配套支持，「基層農民沒有行政資源，也沒時間研究流程，自然跟不上」。

呂政益指出，農用無人機並未被歸類為「農機」，反而受民航法嚴格管制。許多新型、高效率機種尚未通過國內認證，導致飛手即使考照合格，也難以自由選用。「有老農民考上證照，卻因後續繁瑣登載程序放棄。」智慧農業追求效率，但法規仍偏向管制，使現場在「科技升級」與「制度落地」間拉扯。

隨著農用無人機成為農務現場不可或缺的一環，越來越多新進飛手投入市場，但不少人認為投入農業，卻未被農業系統認可，呂政益建議，由農會系統介入輔導，協助報飛與管理，關注實務需求，不僅能減少黑飛，也能讓智慧農業真正落地。

農業部去年底還發放「合法代噴」旗幟供辨識，但實際能完全照章操作者仍屬少數。圖／彰化縣府提供
農業部去年底還發放「合法代噴」旗幟供辨識，但實際能完全照章操作者仍屬少數。圖／彰化縣府提供
為確保農藥使用安全、避免違法施藥情形，彰化縣政府農業處於今年 9月、10月都執行轄內空中代噴業者進行稽查。圖／彰化縣府提供
為確保農藥使用安全、避免違法施藥情形，彰化縣政府農業處於今年 9月、10月都執行轄內空中代噴業者進行稽查。圖／彰化縣府提供

