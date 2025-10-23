夜蛾威脅升高啃食多種作物 農改場呼籲採取8項措施防治

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
斜紋夜蛾侵襲危害大豆。圖／台南農改場提供
斜紋夜蛾侵襲危害大豆。圖／台南農改場提供

今天節氣霜降、季節交替雜糧田區夜蛾密度明顯升高，啃食多種經濟作物，嚴重時更造成整園廢耕。台南區農業改良場呼籲種植豆科雜糧作物的農民加強巡田密度、發現蟲害及時防治、減少損失。

常見的夜蛾類害蟲包括斜紋夜蛾與甜菜夜蛾，兩者幼蟲都屬晝伏夜出，雜食性強，能啃食多種經濟作物。受害作物包括葉菜類、茼蒿、大蒜、青蔥、甘藷、玉米、花卉及豆科作物等數十種，其中豆科作物更常見受其嚴重危害。

研究人員表示，夜蛾幼蟲食量大，會大量啃食植株心梢與葉片，致作物生長遲緩甚至枯萎，影響產量與品質，嚴重時更可能造成整園廢耕。為有效控制夜蛾類害蟲，建議採取八項綜合防治措施：

1.及時巡查與手動清除：田間若發現夜蛾卵塊或幼蟲，應立即捕殺或摘除，以減緩擴散速度。

2.選擇適當噴藥時機：夜蛾類多於傍晚或夜間活動，建議於太陽下山後施藥，並確保使用足量水分，提高防治效果。

3.正確選用藥劑並交替使用：選用合法登記藥劑，並交替使用不同作用機制的藥品，以避免害蟲產生抗藥性。

4.利用性費洛蒙誘殺雄蛾：每公頃設5至10個誘點，放置離地150公分或作物生長點上方30至60公尺處，每月更換一次誘餌，可有效降低田間夜蛾密度。作物種植密集地區應推動聯合防治提高成效。

5.清園與同步施藥：雜草、殘株應清理乾淨，並確保間作作物一併施藥，防止蟲源殘留。

6.整地前進行土壤淹水：旱田作物種植前可先整地翻犁後浸水一日以上，以淹死土壤中潛伏的蛹或幼蟲。

7.注意安全採收期與農藥殘留：在收穫前避免使用殘效期過長藥劑，建議改用蘇力菌等生物製劑，丙嚴守安全採收期，確保農產品質與消費者食用安全。

8.防範次波感染：受害嚴重的豆科綠肥作物或廢耕田區，應立即翻犁並淹水，阻止夜蛾類繁殖蔓延。

台南農改場表示，正值季節轉換，許多農業區氣候乾燥，尤其雜糧田區應特別留意夜蛾類害蟲密度正逐漸上升。夜蛾幼蟲雜食性強、危害廣泛，為確保作物正常生長和良好收成，呼籲加強密度監測和巡田作業，及早發現蟲害變化及時應對。

農友如需查詢作物適用的防治藥劑，請參考「植物保護資訊系統」網站（https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/），輸入所種作物即可查詢推薦藥劑與相關規範。若在田間管理或夜蛾防治有任何疑問，歡迎洽詢台南農改場06-5912901轉植物保護研究室。

農改場說，夜蛾類害蟲雖頑強，但只要掌握適時適地的防治策略，並結合田間巡查、藥劑與物理誘殺等手段，便能有效控制蟲害、穩定作物收成，確保發展與收益。

甜菜夜蛾危害花生狀況。圖／台南農改場提供
甜菜夜蛾危害花生狀況。圖／台南農改場提供

農改場 台南

