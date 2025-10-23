快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

疑吃壽喜燒上吐下瀉就診　北市採樣蛋液慕斯送驗

中央社／ 台北23日電
圖為壽喜燒示意圖。圖/AI生成
圖為壽喜燒示意圖。圖/AI生成

媒體報導有民眾吃知名壽喜燒上吐下瀉送急診。台北市衛生局今天表示，22日前往稽查已抽樣作為沾醬使用的蛋液慕斯送驗，結果約1到2週出爐；冷藏食材未加蓋，已限期改善。

媒體報導有民眾在新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒、嘔吐等症狀緊急送急診。

台北市衛生局說明，22日前往稽查，現場稽查作為沾醬使用的「蛋液慕斯」製作流程，在生蛋打散後加入壽喜燒醬，過篩後冷藏保存，於1.5天內使用完畢，計有原味、松露2種口味，已採樣送檢驗，結果約1到2週出爐。

豊漁餐飲集團聲明在臉書（Facebook）聲明，民眾反映於「牛喜 壽喜燒水炊鍋 南西館」用餐後出現身體不適，接獲訊息後，已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程，目前初步查驗結果顯示，相關食材（含蛋液）保存均符合食品安全規範。

豊漁餐飲集團表示，其中蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液亦依規保存；衛生局已帶回樣品持續檢驗中，將持續追蹤並配合主管機關說明後續結果。

另外，衛生局說，現場也發現有冰箱食材例如肉品、蔬菜等，未加蓋保存的衛生缺失問題，已責令業者於27日前改善完成，期屆若未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條處新台幣6萬至2億元罰鍰。

衛生局 食材 北市

延伸閱讀

因應非洲豬瘟 北市一早抽查環南市場豬肉「質量無問題」

防範非洲豬瘟疫情全台禁廚餘養豬 北市焚化廠即起免費銷毀

防範非洲豬瘟疫情 北市焚化廠免費銷毀養豬廚餘

北市淡水河、基隆河疏散門及基隆河越堤坡道 明晨6時開啟

相關新聞

地牛翻身！14:35分南投規模4.3地震 最大震度彰化、雲林3級

地牛翻身！下午14時35分南投發生規模4.3地震，最大震度包括彰化及雲林都是3級。

知名壽喜燒店疑傳食物中毒5人上吐下瀉 業者：食材初步查驗符合規範

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局目前已接獲5...

人氣壽喜燒「牛喜」多人吃完上吐下瀉送急診！業者回應了

豊漁餐飲集團旗下的連鎖壽喜燒品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，近日於南西館出現民眾用餐後身體不適、上吐下瀉的情況。台北市衛生局...

台灣跨性別遊行24日登場 北市警將管制二二八公園周邊道路

第7屆台灣跨性別遊行「跨越成見照亮多元」集會遊行活動，明天將行經中正區二二八和平紀念公園及周邊衡陽路、漢口街、懷寧街等路...

9名男性就有1人中鏢！精索靜脈曲張恐致不孕 「結紮」手術助好孕

精索靜脈曲張是男性常見卻易被忽略的疾病，發生率約10至15%，奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖指出，全球平均每9名男性中就...

延誤1分鐘有190萬個腦細胞死亡！醫籲注意這些跡象 謹記中風救援三步驟

講話突然含糊，手上杯子掉了下來，家人以為太累，沒想到，這竟然是中風。台灣每年近5萬人罹患腦中風，但僅不到一成能在「黃金4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。