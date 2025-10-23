影／建構永續與世代正義 環團號召百工百業1101為氣候而走

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台灣十個環團發起11月1日為氣候遊行，上午舉行記者會說明訴求。記者杜建重／攝影
台灣十個環團發起11月1日為氣候遊行，上午舉行記者會說明訴求。記者杜建重／攝影

今年11／10巴西將主辦為期兩周的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並選擇亞馬遜雨林所在的省份貝倫（Belem）為會場，意圖向全球強調自然為本的解方、生物多樣性等議題，巴西COP30主席柯利亞更直言，「調適」（adaptation）是COP30最核心的主題，因為極端天氣事件在全球造成令人震驚的災情，更凸顯出各國強化韌性、應對氣候變遷威脅的急迫性。

台灣10個關心氣候變遷的環境團體，60多個跨領域團體，包含勞工權益、生態保護、原住民族權益、青年兒少、社會福利等，共同舉辦 11／1「為氣候而走─打造韌性台灣」遊行，並於今天上午台大校友會召開記者會重申訴求，希望號召關心氣候變遷的百工百業站出來，一起發聲支持這場氣候遊行。

環團在記者會中提出「建構永續與世代正義」、「強化家安全與自主」、「深化民主與多元文化」三大韌性主題12項訴求，希望能建構台灣因應氣候變遷的調適能力跟回復力，同時也呼籲政府，災後重建應融人氣候調適，真正實現「 Build Back Better」，建立一個面對風險更有準備、更加團結的社會。

環團上午台大校友會館召開記者會重申訴求，希望號召關心氣候變遷的百工百業站出來，11月1日一起發聲支持氣候遊行。記者杜建重／攝影
環團上午台大校友會館召開記者會重申訴求，希望號召關心氣候變遷的百工百業站出來，11月1日一起發聲支持氣候遊行。記者杜建重／攝影

