鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

全台水庫設置水面型光電板受關注，立委許智傑今早邀集相關單位會勘高雄鳳山水庫，居民當眾質疑，颱風頻傳，若遭強風毀損，水源恐遭汙染。環境部解釋，丹娜絲颱風過後檢測滯洪池水質正常，另從破碎實驗得知，光電板不是有害事業廢棄物。許智傑要求能源署成立單一窗口，中央與地方不要互推責任。

環境部、能源署、台電、台水及高市府相關局處赴鳳山水庫及阿公店水庫檢視光電板設置情況。鳳山水庫供應工業用水，阿公店水庫每年提供1050萬公噸農業用水，民生用水每日約2至3萬公噸。

台電副總孫禹華指出，鳳山水庫光電板裝置容量為1999.58KW，台電跟台水簽約20年，2020年設置前曾在大寮召開地方說明會。此外，光電板的核心材料為無毒的矽，以玻璃與鋁框緊密密封，內部沒有任何液體成分，正常運作下金屬被隔絕，不會有毒物溶出汙染水源。

台電強調，光電板採清水清潔，每半年委託正修科大超微量研究科技中心檢測水質一次，7次檢測的合格率100％。台水七區管理處長林家煌說，鳳山水庫每季檢驗一次水質，以大腸桿菌、化學需氧量及鉻等金屬為主的項目，最近每周驗一次，數據合格。

鳳山水庫位處大寮、小港及林園交會處，前副議長蔡昌達質疑，光電板難免因颱風、強風等因素損壞，破損後是否汙染水源，很多民眾都存有疑慮。

環境部水質保護司說明，上次風災導致嘉南地區很多光電板破碎，環境部在7月14日至9月8日檢測滯洪池水質，皆符合水質標準。另做過光電板破碎實驗，TCLP（毒性溶出檢測）符合標準，非屬有害事業廢棄物。