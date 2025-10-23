禁屠令攪局！台南東山吉貝耍西拉雅夜祭拜豬 首度用「糯米豬」登場

另類受害者！國定重要民俗、台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭明起登場，其中「拜豬還願」是重要儀式之一，如今受到非洲豬瘟禁屠禁運令影響，恐導致族人無豬可拜；西拉雅族跨地部落聯盟召集人段洪坤說，今年會以「米糕栫」達人手工製作糯米豬代替，也是百年來首度讓2種文化結合交流，讓夜祭順利進行。

東山吉貝耍西拉雅族人每年都會在夜祭時返鄉，就像過年一樣相當熱鬧，且為感謝祖靈「阿立母」的保佑，族人會在大公廨前擺放一頭頭的大公豬還願，最多曾有28隻公豬還願，相當壯觀，但今年因突如其來的非洲豬瘟禁屠禁運令，一度讓族人措手不及。

段洪坤表示，今年原訂好16隻大公豬祭拜還願，但因非洲豬瘟疫情關係，政府已下令禁屠禁運豬隻，這也是無可奈何的事情，大家還是要遵守政策，避免成為防疫破口，因此，昨緊急與族人、祭司商議，並在台南市副市長葉澤山協助下，找來「米糕栫 - 府城普濟殿前黃家」幫忙，將以糯米飯做成豬的造型代替，也獲得阿立母同意。

他提到，夜祭若是沒有拜豬儀式就是失去其重大的意義，好在店家願意盡力趕工，做出手臂大小的「三隻小豬」，讓西拉雅族祭典與府城百年手藝2種不同的傳統文化結合交流，讓夜祭可以順利進行，也是寫下難得紀錄。

米糕栫師傅黃銅山則說，米糕栫僅見於府城，是台南祭品的一大特色，舊時米與糖皆為珍貴食材，米糕栫因外觀特殊、製作繁複，被視為祭祀大禮，此次幸能成為敬獻阿立母的祭品，雖需臨時趕製，也義不容辭。