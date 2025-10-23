女子喉嚨痛 以為邪靈作祟去拜廟求符 一查是咽喉癌末期

45歲程姓女子，喉嚨痛好幾個月，卻一直認為是邪體附身導致，家人發現有異後帶她就醫，赫然發現是咽喉癌末期，衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，臨床上精神科患者和老人家的病識感較為不足，是延遲就醫的2大族群，易釀成一旦發現癌症即為末期的情形，家人更需用心觀察溝通。

張博竣說，程女患有思覺失調症，有妄想及幻聽、幻覺的症狀，雖然服藥治療，但其服藥順從性不佳，也使得病情反反覆覆，幾個月前，她被父母帶來就醫，因父母發覺她聲音沙啞及進食有困難，經多項檢查及正子攝影，發現在咽喉處有個5.1公分的腫瘤，並確定為第4期的末期癌症。

張博竣說，程女抗拒治療，醫護及放射人員苦心勸她，與她建立交情，她才願意接受治療，也才說出她病發經過，原來她在就醫前已經喉嚨痛好幾個月，但她一直認為那是邪體在她的身上作祟，因為她每次經過喪家法事都會很不舒服，所以就到宮廟求得符咒，與之對抗，從沒想過就醫。

程女更向醫護人說如果她接受治療，會被邪體搞死，其父母也勸說不動，他們耐心和程女溝通好一段日子，她才願意接受治療。程女做了5次化療，並進行35次的光子刀治療，做高劑量放射，療程結束後，腫瘤壞死萎縮，但後續還要定期追蹤。

張博竣表示，咽喉癌早期症狀包括喉嚨疼痛、聲音沙啞、吞嚥異物感或持續咳嗽等，若症狀持續兩周以上未改善，應盡快就醫檢查。若能早期發現並接受手術或化療、放射治療，治癒率可達7成以上。