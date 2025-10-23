快訊

女子喉嚨痛 以為邪靈作祟去拜廟求符 一查是咽喉癌末期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
罹患咽喉癌的程女進行光子刀治療。圖／彰化醫院提供　
罹患咽喉癌的程女進行光子刀治療。圖／彰化醫院提供　

45歲程姓女子，喉嚨痛好幾個月，卻一直認為是邪體附身導致，家人發現有異後帶她就醫，赫然發現是咽喉癌末期，衛福部彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，臨床上精神科患者和老人家的病識感較為不足，是延遲就醫的2大族群，易釀成一旦發現癌症即為末期的情形，家人更需用心觀察溝通。

張博竣說，程女患有思覺失調症，有妄想及幻聽、幻覺的症狀，雖然服藥治療，但其服藥順從性不佳，也使得病情反反覆覆，幾個月前，她被父母帶來就醫，因父母發覺她聲音沙啞及進食有困難，經多項檢查及正子攝影，發現在咽喉處有個5.1公分的腫瘤，並確定為第4期的末期癌症。

張博竣說，程女抗拒治療，醫護及放射人員苦心勸她，與她建立交情，她才願意接受治療，也才說出她病發經過，原來她在就醫前已經喉嚨痛好幾個月，但她一直認為那是邪體在她的身上作祟，因為她每次經過喪家法事都會很不舒服，所以就到宮廟求得符咒，與之對抗，從沒想過就醫。

程女更向醫護人說如果她接受治療，會被邪體搞死，其父母也勸說不動，他們耐心和程女溝通好一段日子，她才願意接受治療。程女做了5次化療，並進行35次的光子刀治療，做高劑量放射，療程結束後，腫瘤壞死萎縮，但後續還要定期追蹤。

張博竣表示，咽喉癌早期症狀包括喉嚨疼痛、聲音沙啞、吞嚥異物感或持續咳嗽等，若症狀持續兩周以上未改善，應盡快就醫檢查。若能早期發現並接受手術或化療、放射治療，治癒率可達7成以上。

他也提醒，家屬是精神疾病患者健康的守門人，程女的咽喉癌發展至少半年以上，甚至長達2、3年，但程女以自己的認知，延遲就醫，演變成癌末，讓人遺憾。其實不只是咽喉癌，其他癌症也一樣，精神疾病患者與年長者，常因病識感不足，忽略身體發出的警訊，或另作解釋，導致延遲就醫，因此家人若發現患者有飲食、體重或聲音的明顯變化，應及早協助就醫，以免錯失黃金治療期。

張博竣醫師說，精神科患者和老人家的病識感較為不足，是延遲就醫的2大族群，家人更需用心觀察溝通。圖／彰化醫院提供
張博竣醫師說，精神科患者和老人家的病識感較為不足，是延遲就醫的2大族群，家人更需用心觀察溝通。圖／彰化醫院提供
程女正子攝影顯示咽喉癌(紅圈處)。圖／彰化醫院提供　
程女正子攝影顯示咽喉癌(紅圈處)。圖／彰化醫院提供　

患者 腫瘤 父母

