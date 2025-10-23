快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

24日捐血可換電影票 新竹巨城預告最美15米耶誕樹下月點燈

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「三味工作室」烘焙出層次豐富的酸種麵包，健康與美味兼具。圖／遠東巨城購物中心提供
「三味工作室」烘焙出層次豐富的酸種麵包，健康與美味兼具。圖／遠東巨城購物中心提供

Big City遠東巨城購物中心開幕至今舉辦超過3600場活動，其中900場為公益活動，隨著冬季來臨、血庫存量吃緊，巨城將於10月24日舉辦第4季「BIG熱血」捐血活動，只要捐出250cc就能獲1張電影票或250元巨城購物抵用券。另外，巨城也預告全新竹最美、最璀璨，高達15米的耶誕樹將於11月15日傍晚點燈，屆時將成為拍照打卡熱點。

巨城指出，自2016年起推動捐血活動至今，已累計超過341場，總計募集逾5萬6565袋、超過1414萬cc熱血，與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每季擴大舉辦，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，堪稱全台最熱血的購物中心。

另外，巨城也連續五年榮獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定，今年更訂下年度捐血目標1萬袋，期望為醫療資源盡一分心力，第四季首場「BIG熱血」捐血活動將於10月24日上午9點至傍晚5點於1樓中央路廣場舉辦，符合捐血資格者，還有機會獲得好禮。

巨城指出，11月1日起4樓美食街化身味蕾樂園，多款人氣快閃美食輪番登場。人氣爆棚的「卜卜角餃子店」主打使用台灣產銷履歷雞肉，皮薄餡多、鮮嫩多汁；老字號的「嘉義人古早味糕點」強勢回歸，低甜度手作涼糕與糕點喚醒味蕾記憶，多種口味傳遞濃濃懷舊情懷；「三味工作室」烘焙出層次豐富的酸種麵包，健康與美味兼具；話題新星「OHIN」推出迷你可頌餅乾，酥香層疊，快閃限定、驚喜不斷。

巨城表示，隨著耶誕佳節氛圍漸濃，巨城不僅傳遞溫暖，也打造歡樂場景，其中，全新竹最美、最璀璨的耶誕樹即將點亮，11月15日傍晚5點45分在1樓噴水池廣場登場，除有15米高的耶誕樹，還有大小朋友都喜愛的吉祥物阿Mall與Mall妹以及耶誕麋鹿等裝置。

遠東巨城購物中心預告，全新竹最美、最璀璨，高達15米的耶誕樹將於11月15日傍晚點燈，屆時將成為拍照打卡熱點。資料照／遠東巨城購物中心提供
遠東巨城購物中心預告，全新竹最美、最璀璨，高達15米的耶誕樹將於11月15日傍晚點燈，屆時將成為拍照打卡熱點。資料照／遠東巨城購物中心提供
遠東巨城購物中心10月24日於1樓中央路廣場舉辦「BIG熱血」捐血活動，號召民眾挽袖捐熱血。圖／遠東巨城購物中心提供
遠東巨城購物中心10月24日於1樓中央路廣場舉辦「BIG熱血」捐血活動，號召民眾挽袖捐熱血。圖／遠東巨城購物中心提供

捐血中心 巨城 新竹

延伸閱讀

入夜7縣市續發豪雨特報 北部迎雨下到周六

男性捐血可降低癌症發生率？陸地鐵廣告惹議將撤下

捐血達人、清潔隊員都入選！龍潭長青敬老楷模表揚 他40年捐12萬cc血

台東只剩7天庫存血 10月連假多關山救國團公益日辦捐血

相關新聞

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行...

鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

全台水庫設置水面型光電板受關注，立委許智傑今早邀集相關單位會勘高雄鳳山水庫，居民當眾質疑，颱風頻傳，若遭強風毀損，水源恐...

第二款加熱菸未上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

國內第一款合法加熱菸在10月17日上架，當天即因外包裝未依法標示尼古丁含量而遭下架。近日傳出超商通路展示違規，違法展示第...

防範非洲豬瘟全國禁廚餘餵豬 環境部：每天近500公噸改焚化或掩埋

台中市梧棲區某間養豬場疑似爆發非洲豬瘟，中央下令全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘餵豬。環境部說明，原本全國廚餘有超過...

影／建構永續與世代正義 環團號召百工百業1101為氣候而走

今年11／10巴西將主辦為期兩周的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並選擇亞馬遜雨林所在的省份貝倫...

禁屠令攪局！台南東山吉貝耍西拉雅夜祭拜豬 首度用「糯米豬」登場

另類受害者！國定重要民俗、台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭明起登場，其中「拜豬還願」是重要儀式之一，如今受到非洲豬瘟禁屠禁運令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。