24日捐血可換電影票 新竹巨城預告最美15米耶誕樹下月點燈

Big City遠東巨城購物中心開幕至今舉辦超過3600場活動，其中900場為公益活動，隨著冬季來臨、血庫存量吃緊，巨城將於10月24日舉辦第4季「BIG熱血」捐血活動，只要捐出250cc就能獲1張電影票或250元巨城購物抵用券。另外，巨城也預告全新竹最美、最璀璨，高達15米的耶誕樹將於11月15日傍晚點燈，屆時將成為拍照打卡熱點。

巨城指出，自2016年起推動捐血活動至今，已累計超過341場，總計募集逾5萬6565袋、超過1414萬cc熱血，與新竹捐血中心合作10年，攜手品牌廠商、主題餐廳與各界公益團體及友好企業，每季擴大舉辦，已成為桃竹苗地區最大的捐血平台，堪稱全台最熱血的購物中心。

另外，巨城也連續五年榮獲衛福部「捐血特殊貢獻獎」及台灣血液基金會「捐血績優機關企業獎」肯定，今年更訂下年度捐血目標1萬袋，期望為醫療資源盡一分心力，第四季首場「BIG熱血」捐血活動將於10月24日上午9點至傍晚5點於1樓中央路廣場舉辦，符合捐血資格者，還有機會獲得好禮。

巨城指出，11月1日起4樓美食街化身味蕾樂園，多款人氣快閃美食輪番登場。人氣爆棚的「卜卜角餃子店」主打使用台灣產銷履歷雞肉，皮薄餡多、鮮嫩多汁；老字號的「嘉義人古早味糕點」強勢回歸，低甜度手作涼糕與糕點喚醒味蕾記憶，多種口味傳遞濃濃懷舊情懷；「三味工作室」烘焙出層次豐富的酸種麵包，健康與美味兼具；話題新星「OHIN」推出迷你可頌餅乾，酥香層疊，快閃限定、驚喜不斷。