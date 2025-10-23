快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

影／請假懲處氾濫成災 勞團籲政府邀勞資協商勞工請假權益

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台北市醫師職業工會上午舉行記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境，記者會開始前，與會者先為抱病執勤後離世的長榮空服員默哀。記者杜建重／攝影
台北市醫師職業工會上午舉行記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境，記者會開始前，與會者先為抱病執勤後離世的長榮空服員默哀。記者杜建重／攝影

長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界對職場的重視。台北市醫師職業工會上午在立法院群賢樓前舉行「請假懲處氾濫成災、莫任有毒職場殘害社會」記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境。

各醫院工會代表除了列出各大醫院考核制度的缺失，同時也提出四大訴求，第一、針對現行各類法定假別除事假之外，雇主應不得列為勤惰考核項目，也不得有所不利的待遇；第二、請勞動部及衛福部應盤點各醫療院所差勤制度，邀集勞資協商強化勞工請假的權益保障；第三、立法院應修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，建立完善法制；第四、希望賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景的指標，建立健康職場，這樣才會有健康的台灣。

醫院工會代表提出四大訴求，希望賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景的指標。記者杜建重／攝影
醫院工會代表提出四大訴求，希望賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景的指標。記者杜建重／攝影
台北市醫師職業工會上午在立法院群賢樓前舉行「請假懲處氾濫成災、莫任有毒職場殘害社會」記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境。記者杜建重／攝影
台北市醫師職業工會上午在立法院群賢樓前舉行「請假懲處氾濫成災、莫任有毒職場殘害社會」記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境。記者杜建重／攝影

職場 立法院 職業工會

延伸閱讀

測試服從性？ 網曝應徵長榮航空「全程問空服員病逝看法」

「空服員沒有直接涉及飛安」發言惹議 民航局長何淑萍今還原完整過程

教師7天事假沒休完...先休身心調適假要付代課費 政策挨批空談

20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

相關新聞

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行...

鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

全台水庫設置水面型光電板受關注，立委許智傑今早邀集相關單位會勘高雄鳳山水庫，居民當眾質疑，颱風頻傳，若遭強風毀損，水源恐...

第二款加熱菸未上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

國內第一款合法加熱菸在10月17日上架，當天即因外包裝未依法標示尼古丁含量而遭下架。近日傳出超商通路展示違規，違法展示第...

影／建構永續與世代正義 環團號召百工百業1101為氣候而走

今年11／10巴西將主辦為期兩周的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並選擇亞馬遜雨林所在的省份貝倫...

禁屠令攪局！台南東山吉貝耍西拉雅夜祭拜豬 首度用「糯米豬」登場

另類受害者！國定重要民俗、台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭明起登場，其中「拜豬還願」是重要儀式之一，如今受到非洲豬瘟禁屠禁運令...

女子喉嚨痛 以為邪靈作祟去拜廟求符 一查是咽喉癌末期

45歲程姓女子，喉嚨痛好幾個月，卻一直認為是邪體附身導致，家人發現有異後帶她就醫，赫然發現是咽喉癌末期，衛福部彰化醫院放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。