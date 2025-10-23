影／請假懲處氾濫成災 勞團籲政府邀勞資協商勞工請假權益
長榮空服員抱病執勤後離世，引發各界對職場的重視。台北市醫師職業工會上午在立法院群賢樓前舉行「請假懲處氾濫成災、莫任有毒職場殘害社會」記者會，希望社會大眾看到基層醫療工作者的真實處境。
各醫院工會代表除了列出各大醫院考核制度的缺失，同時也提出四大訴求，第一、針對現行各類法定假別除事假之外，雇主應不得列為勤惰考核項目，也不得有所不利的待遇；第二、請勞動部及衛福部應盤點各醫療院所差勤制度，邀集勞資協商強化勞工請假的權益保障；第三、立法院應修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，建立完善法制；第四、希望賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景的指標，建立健康職場，這樣才會有健康的台灣。
