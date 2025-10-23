快訊

「保住肛門」北醫附醫趁大腸癌患者最有體力時先化療 再動手術清腫瘤

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
為讓手術切除腫瘤更加徹底，北醫附醫治療直腸癌患者時，趁患者體力最佳時，先進行高強度化療，後續再進行手術，增加保住肛門、括約肌的機率。示意圖。圖／123RF
為讓手術切除腫瘤更加徹底，北醫附醫治療直腸癌患者時，趁患者體力最佳時，先進行高強度化療，後續再進行手術，增加保住肛門、括約肌的機率。示意圖。圖／123RF

根據衛福部國健署最新癌症登記報告，大腸直腸癌在國人十大癌症中發生率名列第二、死亡率居第三。其中位於骨盆深處的直腸癌，由於鄰近肛門與括約肌，手術治療極可能無法保留肛門，終身需透過造口排便，台北醫學大學附設醫院導入的「輔助治療」（TNT），有機會讓患者免於手術，保留肛門與括約肌。

北醫附醫大腸直腸外科主任黃彥鈞表示，傳統治療直腸癌的方式為化療、放療和手術同時進行，術後還要進行化療，但不少患者術後體力衰弱或併發症，不得已中斷化療，導致直腸癌復發或遠端轉移，增加切除肛門與括約肌的機會。

北醫附醫導入的「輔助治療」，在患者最有體力的時候，將高強度的化療移至術前進行，縮小腫瘤或緩解淋巴侵犯，後續再進行手術，讓手術切除部位能更乾淨，北醫附醫同時結合達文西微創機械手臂手術，進一步提高切除精準度，減少大型開刀與永久造口的可能。

若能讓病人以最佳狀態接受完整療程，研究顯示可提升無病存活率與完全病理緩解率。近年多項國際大型試驗，包括RAPIDO與PRODIGE-23，都證實此療法能讓腫瘤在術前大幅縮小，甚至部分患者達「完全臨床緩解」，有機會採取「觀察等待（Watch-and-Wait）」策略，暫時免於手術，保留自然排便功能。

黃彥鈞說，對許多直腸癌病人而言，能保留肛門不只是身體康復，更是重拾生活尊嚴，不過，該項輔助治療並非所有患者皆適用。不同腫瘤在組織型態與基因表現上差異甚大，療程仍需依病人狀況量身設計。黃彥鈞強調，病人與醫療團隊充分溝通、共同決策，是達成最佳療效的關鍵。

