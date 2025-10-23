快訊

第二款加熱菸未上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣審查加熱菸多時，但合法上市首日卻在便利商店上架不到24小時遭下架，後續衍生一堆亂象。本報資料照片
台灣審查加熱菸多時，但合法上市首日卻在便利商店上架不到24小時遭下架，後續衍生一堆亂象。本報資料照片

國內第一款合法加熱菸在10月17日上架，當天即因外包裝未依法標示尼古丁含量而遭下架。近日傳出超商通路展示違規，違法展示第二款加熱菸的載具照片，董氏基金會批評「荒腔走板」。國健署長沈靜芬今天上午午出席活動時，面對媒體詢問，態度低調，直接閃人拒絕回應。

加熱菸上市後，違規風波不斷，昨天有網友在Threads上分享，搶先買到日本業者的加熱菸產品，有人反應在國內便利商店陳列架區，看到加熱菸載具圖片。對於加熱菸亂象，沈靜芬今天上午出席台灣腦中風學會「世界中風日」活動，急閃拒絕回應。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，國健署經過長達2年半審查，7月29日宣布2家業者、共14品項申請案經審查結果予以「有條件通過」核定函。但是相關上市規畫方案，大約需半年才能在台上市，審查結果於10月11日生效，另家長團體震驚。

林清麗說，除了審核過程令人匪夷所思，加熱菸販售更荒腔走板。根據「菸害防制法」，載具等相關菸品都不能陳列展示，結果竟有民眾在超商發現菸架上有載具照片展示。而社群網路上還有一堆開箱文、買到加熱菸的炫耀文，家長團體強烈抗議：一定要嚴辦。

林清麗認為，加熱菸的問題來自於菸商壓力，但是對菸商的約束不應該關起門溝通，而是要把資訊公開。政府要把一切資訊公開透明，這樣民團才會力挺並共同監督販售亂象；看起來國健署已經節節敗退，一定要持續守住立場並確實執行法律。

對於加熱菸亂象，國健署表示，今天下午將發布說明。外界關切第二家加熱菸販售時間，國健署日前表示，10月19日為核准生效日，再加上海關出關、超商鋪貨流程，最快還要3至5天，推估近日應可買到，社群平台確實已有人貼圖文分享。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 載具

相關新聞

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行...

鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

全台水庫設置水面型光電板受關注，立委許智傑今早邀集相關單位會勘高雄鳳山水庫，居民當眾質疑，颱風頻傳，若遭強風毀損，水源恐...

第二款加熱菸未上架卻爆違規展示 國健署長急「閃」未回應

國內第一款合法加熱菸在10月17日上架，當天即因外包裝未依法標示尼古丁含量而遭下架。近日傳出超商通路展示違規，違法展示第...

影／建構永續與世代正義 環團號召百工百業1101為氣候而走

今年11／10巴西將主辦為期兩周的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），並選擇亞馬遜雨林所在的省份貝倫...

禁屠令攪局！台南東山吉貝耍西拉雅夜祭拜豬 首度用「糯米豬」登場

另類受害者！國定重要民俗、台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭明起登場，其中「拜豬還願」是重要儀式之一，如今受到非洲豬瘟禁屠禁運令...

女子喉嚨痛 以為邪靈作祟去拜廟求符 一查是咽喉癌末期

45歲程姓女子，喉嚨痛好幾個月，卻一直認為是邪體附身導致，家人發現有異後帶她就醫，赫然發現是咽喉癌末期，衛福部彰化醫院放...

