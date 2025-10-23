聽新聞
北部大雨石門水庫進帳至少6500萬噸 二期稻抽穗也受惠
水利署北區水資源分署表示，受風神颱風及東北季風共伴效應影響，石門水庫集水區自18日起即開始降雨，而且雨勢十分明顯，累計至昨天下午2時已降雨約220毫米，預估為石門水庫帶來6500萬噸量。
北區水資源分署指出，目前所轄供水區域各類用水持續穩定供應，分署將以蓄滿水庫為目標操作。另外，桃園地區二期作正進入抽穗期，此波降雨正好挹注農作大量用水需求，對農民是好消息。
為確保水庫安全，石門水庫前晚（21日）8時開啟排砂隧道放水，昨天下午2時水庫水位243.68公尺（滿水位245公尺），蓄水量約1.94億噸，蓄水率94.5%；至今天上午11時水庫水位約244.11公尺，蓄水量1.98億噸、蓄水率96.3%。
石門水庫昨天下午執行永久河道放水路、發電鋼管及排砂隧道操作調節放水，每秒380立方公尺，穩定與安全控制水位，後續視降雨狀況調整操作，預估降雨量不會再大幅提升，至今天中並未操作溢洪道放水，調節放水水量也減少。
