日月潭環湖馬拉松適逢連假　公路局喊：順時針行車

日月潭環湖馬拉松26日清晨登場，逢光復節連假，交通部公路局今天表示，請用路人依現場人員指揮，順時針方向行駛環潭公路，建議於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵行駛。

24日至26日為光復節連假，交通部公路局中區養護工程分局今天提醒，仁愛鄉清境農場、合歡山、魚池鄉日月潭估吸引大量觀光旅次，台14甲線清境、合歡山路段連假期間上午9時至下午4時易車多壅塞，及台21線日月潭路段上午9時至下午2時易壅塞，建議避開車潮。

中區養護工程分局表示，日月潭環湖馬拉松26日舉行，恰逢光復節連續假期，將吸引眾多人潮，26日上午6時起至活動結束，請用路人依指揮順時針方向行駛環潭公路；因日月潭水社路段車多時易回堵，建議於台21線九龍路口左轉台21甲線往伊達邵方向以避開車潮。

南投縣警察局集集分局也表示，日月潭台21線、名勝街、伊達邵街區24日至26日交通管制，台21線60.5至64.3公里處24日至26日上午9時至下午5時禁止路邊停車，同時段台21線64.3公里處往頭社方向外側車道、台21線60.5公里處至蠻荒咖啡外車道開放停車。