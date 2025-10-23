一雙鞋走出新路！ 用回收寶特瓶穿出綠色時尚 新北群募助攻在地品牌 讓傳統產業走出在地創新路

新北市政府經濟發展局昨(22)日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室現場展示以回收寶特瓶再製材質打造鞋款。圖／新北經發局提供

傳統製造業也能走出新路！新北市政府經濟發展局昨(22)日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室現場展示最新力作—以回收寶特瓶再製材質打造，展現綠色時尚新趨勢。活動結合線上募資與線下體驗，開放民眾試穿，吸引眾多熱愛時尚機能與永續生活的民眾熱烈參與，現場好評不斷，紛紛大讚：「輕、軟、透氣、又好穿！」

活動結合線上募資與線下體驗，開放民眾試穿，吸引眾多熱愛時尚機能與永續生活的民眾熱烈參與。圖／新北經發局提供

「群眾募資輔導計畫」協助新北在地中小企業運用募資平台，結合市場驗證與品牌行銷，從品牌策略、行銷推廣到素材製作，全方位協助業者成功上架平台。自109年啟動以來，已成功輔導83組團隊，累計募資金額突破2.4億元。此次更進一步協助業者舉辦線下體驗活動，讓民眾親身感受產品魅力，串聯線上線下支持能量。經發局強調，市府也將持續整合相關資源，協助業者建構從創意萌芽、產品開發到市場上市的完整生態鏈，讓新北的創新能量不只停留在概念，而能真正轉化為經濟動能與品牌價值。

康樂球工作室原為傳統製造業者，近年積極投入創新轉型，結合在地製鞋工藝推出自有品牌「SKYE」，主打「一鞋多場景」的輕旅鞋。產品採用15支回收寶特瓶再製而成的環保材料，鞋面防潑耐髒、透氣不悶；專利交叉鞋繩設計穿脫方便，內建人體工學鞋墊與動態支撐技術，讓長時間行走依然舒適。

共同創辦人張瑋玲表示：「我們希望讓傳統工廠從代工走向自創品牌，讓一雙鞋能承載機能、時尚與綠色永續。」目前產品正熱烈募資中（https://reurl.cc/DOGnXj）。現場試穿的民眾好評不斷，紛紛表示「鞋墊很貼腳、走一整天也不累」、「布料輕又防潑水，外型也很好搭，而且免綁鞋帶設計讓穿脫快速又便利」。活動氣氛熱絡，不少人立即上網支持募資。

經發局指出，今年度群募計畫共輔導8組創新產品，除SKYE輕旅鞋外，還包括Arpha《3D人臉辨識靜音智慧電子鎖N1》、禾萬設計《台語嘛會通互動式學習組2》、安美洛生技《植研系列植物營養液》、林山農選《山上寄來的共好雙茶禮》及凱珝國際藝術《塗鴉星大冒險繪本》等，皆在專業輔導下成功上線募資，部分專案仍熱烈集資中。新北市政府誠摯邀請市民朋友共同支持在地創新品牌，讓傳產創意被世界看見。更多資訊請上群募輔導計畫官網查詢（https://www.ntpc-crowdfunding.com/）。

114年新北群募計畫輔導產品：

※ Arpha 《3D 人臉辨識靜音智慧電子鎖 N1》

※ 禾萬設計《台語嘛會通互動式學習組2》

※ 康樂球工作室《SKYE Footwear 輕旅鞋》

※ 林山農選《山上寄來的共好雙茶禮》

※ 凱珝國際藝術《塗鴉星大冒險繪本》