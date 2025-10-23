快訊

北台「劇烈降雨減」但雨持續下！氣象署：今花蓮、台東降雨漸增

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平上午表示，未來一周受東北季風影響，北部及東半部持續降雨，北部及宜蘭感受偏涼，中南部早晚涼。沿海空曠地區仍需留意強風。今天降雨仍集中在北台灣及東北地區，但劇烈降雨會變少，少量降雨則會持續，而南花蓮及台東、恆春半島降雨會逐漸增加。

官欣平指出，這幾天顯著降雨，尤其在雙北及宜蘭地區，從20日凌晨到今天凌晨，台北市山區（鞍部）累積雨量約1500毫米，包括宜蘭山區也有1000毫米，風力也很強，但東北季風影響持續。

官欣平表示，今天降雨仍集中在北台灣及東北地區，但劇烈降雨會變少，少量降雨會持續。隨低壓緩慢朝巴士海峽移動，今起花蓮要注意降雨。未來雨量變化，今天白天到後天清晨，北部、東北部仍會下雨，今天白天包括新北地區、台北山區及宜蘭山區仍有豪雨特報，但晚間有一波稍微緩和。隨低壓往南移動，今天南花蓮及台東、恆春半島降雨會逐漸增加。

官欣平表示，明天白天受風場影響，北部降雨又會較今晚增加，明夜後天清晨花蓮、台東仍有一點點降雨，但仍集中在北部。

未來一周天氣變化，官欣平說，目前的小低壓南移，會慢併入南方的低壓系統，低壓系統都偏南方，在菲律賓、呂宋島甚至偏菲律賓中部一帶。影響台灣的是北方的高壓消消長長，受東北季風影響。

官欣平表示，今明兩天水氣偏多，北海岸宜蘭、大台北山區有大雨或豪雨。25日東北季風稍減弱，北海岸及宜蘭、北部、花蓮山區仍有大雨。 26日（下周日）東北季風再增強，迎風面降雨稍微提升，南部及中部山區午後有雨。

溫度方面，官欣平指出，今明各地偏涼，到29日高溫都不超過28度。25日風力減弱，中台灣白天稍回溫，下周日東北季風再增強，北部溫度下降，花蓮及中南部白天高溫從29度再降。29日起北台從低於26度會再到27、28度，中南部白天高溫回到32度，但低溫方面最近一周仍偏涼。

未來一周都受東北季風影響，北部、東北部仍會下雨。本報資料照片
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
