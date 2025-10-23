聽新聞
北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查
北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行友人也出現類似症狀，已通報衛生局。衛生局表示，將於店家營業時間前往稽查。
有網友在社群貼文抱怨，指20日到知名壽喜燒用餐，結果21日早上突然出現腹瀉，到了下午發高燒，晚上10點更出現嘔吐症狀，且高燒不退，趕快到急診就醫，發現燒到38.8度，出院後吃退燒藥但藥效一過又開始發燒。
民眾表示，上網看了google評價發燒有6個人出現一樣的狀況，甚至同行朋友也在急診室目前已通報衛生局，害他因為身體原因行程被打亂，也無法開班授課，損失慘重。
對此，衛生局也證實已接獲民眾反應，將於營業時間前往店家稽查。
