快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

AI檢查新時代 船舶智慧檢查系統11月起上線

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
船舶智慧檢查系統11月起上線。圖／航港局提供
船舶智慧檢查系統11月起上線。圖／航港局提供

為提升我國船舶檢查效率與航行安全，航港局積極推動「船舶智慧檢查系統」建置。新系統將於11月1日正式上線，導入先進的AI影像辨識與大數據分析技術，並開發手機「一鍵申辦」功能提供民眾申辦服務，打造全新便利化、標準化與智慧化的船舶檢查新模式，未來將持續精進AI影像辨識與大數據檢查模型，開創AI智慧檢查新里程碑。

航港局局長葉協隆說，國籍船舶每年平均檢查案件約1萬艘次，船舶檢查項目繁多且專業性高，因此建置智慧化檢查系統至關重要。本次新系統導入AI影像辨識應用，透過圖像自動比對技術，精準辨識船體外觀差異，能有效降低人為誤判風險，並顯著縮短人工檢查時間，提高檢查的準確性和作業效率。

航港局進一步說明，新系統亦導入大數據分析技術，運用貝葉斯機率模型進行風險分析，能依據船舶種類、船齡、噸位及航行水域等特徵，預測船舶高風險缺失項目與潛在風險，協助檢查人員針對高風險船舶進行重點檢查參考。

此外，為讓民眾申辦更方便與即時掌握申辦進度，新系統提供船主個人化申辦服務。民眾無需親自到臨櫃辦理檢查作業，可直接透過手機連結至新系統( https://svmapp.motcmpb.gov.tw/ )，確認身分登入後即可使用「一鍵申辦」功能，免輸入任何資料，即可完成申辦與追蹤進度，帶給民眾更便捷友善的線上申辦體驗。

船舶智慧檢查系統11月起上線。圖／航港局提供
船舶智慧檢查系統11月起上線。圖／航港局提供

風險 航港局

延伸閱讀

對美船隻徵收特別港務費 大陸港口擁堵

東方風能年營收衝百億

美施壓奏效 全球海運碳費延後1年再表決

陽明砸112億買商辦大樓

相關新聞

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行...

公司聚餐選餐廳太崩潰！新同事吃全素 他精挑5家被打槍「不去了」

有一名網友在Dcard論壇上以「為了一位吃素同事，我找餐廳找到懷疑人生」為題發文，分享自己在籌辦公司員工聚餐時遇到的困難，貼文內容引發廣大網友討論。

高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

有一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，控訴高雄租客的惡劣行徑，引發網友熱烈討論。該網友表示，租客在租約未到期的情況下突然消失，電話也無法接通，留下的房子慘不忍睹，更令人憤怒的是，屋內竟然餓死了三隻貓和一隻狗。

「東湖猴哥」再現！豪雨天現蹤影城 網友笑：躲雨兼看電影

北台灣近日受到低氣壓及東北季風的雙重影響，連日豪雨不斷。網友紛紛分享豪雨情況，其中一名網友在臉書粉絲專頁「哈拉影城」上貼出一張照片並發文表示：「東湖超大雨！大家外出請務必小心。」引起眾多網友關注。

這波東北季風特別深厚！鄭明典曝原因：還會持續好幾天

東北季風地形雨持續，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出今天截至上午8時的累積雨量圖，他表示，這個雨勢，比氣候上一般的東...

痠痛貼布總讓關節卡卡？日本自衛隊教妙招 貼哪裡都不易脫落

根據日媒「Huffpost」報導，氣候涼爽的秋天正適合運動，一開始運動，難免就會有些肌肉痠痛。此時，酸痛貼布就能派上用場，但貼布最大的缺點，莫過於貼在關節處時，才活動一下就會翹起脫落。針對這個常見的惱人問題，日本自衛隊近日在社群媒體上親自示範了幾種能讓貼布「服服貼貼」的妙招，引發日本網友熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。