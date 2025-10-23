非洲豬瘟事件 武陵農場和福壽山農場同發出食安保證聲明

根據日媒「Huffpost」報導，氣候涼爽的秋天正適合運動，一開始運動，難免就會有些肌肉痠痛。此時，酸痛貼布就能派上用場，但貼布最大的缺點，莫過於貼在關節處時，才活動一下就會翹起脫落。針對這個常見的惱人問題，日本自衛隊近日在社群媒體上親自示範了幾種能讓貼布「服服貼貼」的妙招，引發日本網友熱烈迴響。

2025-10-23 08:48