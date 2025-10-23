非洲豬瘟事件 武陵農場和福壽山農場同發出食安保證聲明

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場聲明，為提供遊客品質安全肉品，餐廳使用雞、豬肉來源，均向台灣卜蜂企業股份有限公司採購，並檢附供應商聲明書。圖／取自福壽山農場臉書粉專
受到非洲豬瘟事件影響，武陵農場和福壽山農場同時發出食安保證聲明，強調農場餐廳肉品供應商是優良廠商，所有肉品都依規範合法取得，經合格檢疫與衛生檢驗，安全無虞。

台中非洲豬瘟農養豬場豬隻已全部撲殺，仍有豬隻事前已流向市場，引起消費者恐慌；武陵農場食安說明指出，近期社會關注非洲豬瘟相關議題，武陵農場餐廳肉品供應商「雅勝冷凍食品股份有限公司」為政府認證之 CAS優良廠商，所有肉品皆依規範由合法來源取得，並經合格檢疫與衛生檢驗，安全無虞。

武陵農場表示，供應商已啟動加強防疫與追蹤機制，確保食材來源透明、品質穩定，讓遊客能安心享用每一道料理。

福壽山農場說明，為了提供遊客品質安全肉品，餐廳使用雞、豬肉來源，均向台灣卜蜂企業股份有限公司採購。

農場表示，昨天新聞報導非洲豬瘟疑入侵台灣，台灣卜蜂公司也立即聲明所生產豬肉產品，皆全程依照政府規定之檢疫與防疫程序，請安心食用。

武陵農場說明，該場餐廳肉品供應商「雅勝冷凍食品股份有限公司」為政府認證之 CAS優良廠商，所有肉品皆依規範由合法來源取得，並經合格檢疫與衛生檢驗，安全無虞。圖／取自武陵農場臉書粉專
