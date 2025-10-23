疑非洲豬瘟暫停廚餘養豬15天 立委喊永久禁勿為8%犧牲 陳駿季認破口

台中市梧棲區一間養豬場的死亡豬隻，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，這也是我國首次驗出本土案例，農業部長陳駿季今天表示，目前暫停全面禁用廚餘餵飼豬隻15天。立委痛批，全台只有近46萬的豬隻是以廚餘飼養，僅占總飼養頭數8%，質詢時數次要求應永久禁止廚餘養豬。

立法院經濟委員會今邀請農業部長陳駿季、財政部關務署長就「非洲豬瘟後續防疫精進作為」進行報告，並備質詢。

立委鄭天財質詢時表示，非洲豬瘟防疫應該將病毒防堵境外，但這次的案例顯然沒有防範好，許多團體呼籲，早該禁止廚餘養豬。

陳駿季表示，現在廚餘養豬有一定的規範，廚餘只要經過合格蒸煮就是安全的飼料，一定會落實廚餘蒸煮的監管，現在疫調還在進行中，不能說病毒一定是從廚餘而來，因為病毒進到養豬場的管道很多，會根據疫調進度再和外界報告，「不要汙衊廚餘養豬，就像交通事故頻繁時不能說就不能開車。」

立委張嘉郡質詢時表示，禁用廚餘養豬會持續多久？全台毛豬在養頭數約505.8萬隻，全台只有近46萬隻是以廚餘飼養，只占約8%，難道要為了這8%而不全面禁止廚餘養豬，反而要犧牲其他幾百萬的豬？一旦真的爆發疫情，影響的是1000億甚至2000億的產值，黑豬不一定要吃廚餘，吃飼料也是沒問題的。

陳駿季表示，目前禁用廚餘會以非洲豬瘟病毒的潛伏期來算，禁止廚餘餵飼大約會是15天，2019年爆發非洲豬瘟以來，廚餘養豬場已經從1000多場輔導轉型到只剩下435多場，但在立委追問下，也坦承廚餘養豬確實是破口之一。

張嘉郡說，假設疫情不幸爆發，必須料敵從寬，建議比照禽流感模式祭出撲殺補助，這也是鼓勵農民主動通報的誘因和機制，也因補助小型焚化器具，讓案例場的豬隻就地焚化處理。陳駿季允諾會來考量。

立委張啓楷建議，廚餘蒸煮前應該要多一道病毒檢測。陳駿季則指出，如果廚餘都要做病毒檢測，代表現行的廚餘蒸煮機制是不對的。

另現在暫定禁運禁宰5天，會視後續狀況延長，陳駿季指出，會根據疫調結果評估是否延長，會每5天會做一次觀察，目前會以15天為最長的管制天數，若15天內的疫調結果顯示疫情沒有進一步擴散，也有機會提早解除禁令。