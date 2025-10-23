快訊

馬偕+三總 從戰災應變、智慧醫療到永續照護 5大面向共構醫療防線

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕紀念醫院與三軍總醫院為促進雙方於醫療、研究及產學等領域全面性合作，藉助彼此專才，今天由雙方簽署合作意向書，攜手透過五大面向擬定合作交流計畫。圖／馬偕紀念醫院提供
馬偕紀念醫院與三軍總醫院為促進雙方於醫療、研究及產學等領域全面性合作，藉助彼此專才，今天由雙方簽署合作意向書，攜手透過五大面向擬定合作交流計畫。圖／馬偕紀念醫院提供

馬偕醫院與三軍總醫院為促進雙方於醫療、研究及產學等領域全面性合作，藉助彼此專才，今天由雙方簽署合作意向書，攜手透過五大面向擬定合作交流計畫，針對戰爭與災難處理經驗交流、成立育成聯盟、發展智慧醫療合作、拓展研究教學及預防醫學等方向著手，打造完整且智能的災難處理、創研教學醫學中心

簽署儀式在國防部軍醫局長蔡建松見證下，由馬偕紀念醫院總院長張文瀚與三軍總醫院院長陳元皓共同簽定。張文瀚表示，馬偕紀念醫院在八仙塵爆事件中的緊急動員與傷後復原工作成果各界有目共睹，三軍總醫院則以堅強戰略系統規畫與災難事件應對處置計畫成為業界翹楚，為深耕全民國防應變與強化急救責任醫院的韌性醫療，增加戰傷演練等經驗，在面對戰時或發生重大災難時，得以迅速啟動救援機制。

陳元皓說，三總長期致力於軍陣醫學發展，擁有豐富戰傷處理及災難應急經驗。此次合作將進一步強化雙方在國際醫療援助、軍民醫療演練及應急機制啟動方面的協作，確保在重大事件發生時，能夠迅速提供即時醫療救援，並與馬偕紀念醫院共享國際醫療援助經驗，提升在全球醫療援助上的協同能力。

而國際間備受關注的俄烏持續烽火，馬偕紀念醫院率先於2023年組成亞洲第一支前往烏克蘭服務的醫療團，去年更與烏軍並肩演練，在雪地中強化急救與戰術戰鬥傷患照護（TCCC）訓練，提高戰地救護能力。截至今年已6次組團前往烏克蘭，分別與文尼察國立皮羅戈夫紀念醫科大學與烏克蘭志工組織基督教醫療協會簽訂合作備忘錄，將朝向醫療臨床與醫學教育兩大主軸均衡發展。今年更榮獲「遠見ESG企業永續獎暨第一屆醫療永續獎」醫療機構公益推動組首獎殊榮。

張文瀚表示，韌性醫療是當代醫療系統的重要核心，未來雙方將定期舉辦交流座談、聯合演習與戰傷模擬訓練，並共同申請國科會及國防部研究計畫，促進學術合作與醫療創新。同時將擴大人才培育與師資交流，發展跨院資源共享及數據整合計畫，並聚焦精準健康照護與高溫氣候疾病防治，攜手打造符合永續理念的前瞻醫療網絡，為國家安全與人民健康奠定堅實基礎。

馬偕紀念醫院與三軍總醫院為促進雙方於醫療、研究及產學等領域全面性合作，藉助彼此專才，今天由雙方簽署合作意向書，攜手透過五大面向擬定合作交流計畫。圖／馬偕紀念醫院提供
馬偕紀念醫院與三軍總醫院為促進雙方於醫療、研究及產學等領域全面性合作，藉助彼此專才，今天由雙方簽署合作意向書，攜手透過五大面向擬定合作交流計畫。圖／馬偕紀念醫院提供

馬偕醫院 國防部 醫學中心

