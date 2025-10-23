快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

公司聚餐選餐廳太崩潰！新同事吃全素 他精挑5家被打槍「不去了」

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在Dcard論壇上以「為了一位吃素同事，我找餐廳找到懷疑人生」為題發文，分享自己在籌辦公司員工聚餐時遇到的困難，貼文內容引發廣大網友討論。

該名網友表示，因為有一位新來的同事是吃全素（不吃蛋、奶等動物性食品），導致原本同事們想去的餐廳全部被刷掉。為了照顧這位同事的飲食習慣，他花了不少時間精挑細選出幾家「有全素餐點、評價不錯且價格符合預算」的餐廳。然而，當他將選擇告知該名吃素同事時，對方卻回應「想了想還是決定不參加」，讓他感到無奈。

該名網友進一步解釋，公司聚餐的福利金請款制度相當繁瑣，經費是依部門人數核定，且要求必須一次使用完畢，無法分開請款或購買其他餐點代替。此外，聚餐發票金額需接近核定預算，這些規定讓籌備聚餐變得更加困難。

在籌備過程中，他曾試探性詢問該名吃素同事是否參加，對方表示需視餐廳而定，因此他才投入大量時間尋找合適的餐廳。如今，對方臨時表示不參加，他擔心若再更改餐廳名單，可能會引起其他同事的不滿，只能硬著頭皮讓大家在原先選好的五家餐廳中票選。

該篇貼文曝光後，引發大批網友留言討論。部分人認為，原PO已經盡力顧及該名吃素同事的需求，對方卻選擇不參加，有些不近人情。有網友表示：「臨時改掉還好啦，如果來問為什麼改名單，就直接跟他說之前的餐廳是特別考慮到他才挑的，我覺得這樣很貼心。」也有人建議：「找buffet啊，愛吃什麼自己夾」、「直接幫他訂一個全素高級便當不就解決了嗎？」

此外，也有網友分享自己的經驗：「我們之前的做法是吃素的人可以選擇鍋邊素，或者自己準備全素餐盒，公司再補貼相關費用。」甚至有人直言：「你超雷，別慣著他，以後就是一人綁架全公司了。」

全素 Dcard 飲食習慣

相關新聞

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

北市食安拉警報，有消費者日前到新光三越南西店B1「牛喜壽喜燒」用餐，結果卻出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，疑似食物中毒，同行...

公司聚餐選餐廳太崩潰！新同事吃全素 他精挑5家被打槍「不去了」

有一名網友在Dcard論壇上以「為了一位吃素同事，我找餐廳找到懷疑人生」為題發文，分享自己在籌辦公司員工聚餐時遇到的困難，貼文內容引發廣大網友討論。

高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

有一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，控訴高雄租客的惡劣行徑，引發網友熱烈討論。該網友表示，租客在租約未到期的情況下突然消失，電話也無法接通，留下的房子慘不忍睹，更令人憤怒的是，屋內竟然餓死了三隻貓和一隻狗。

「東湖猴哥」再現！豪雨天現蹤影城 網友笑：躲雨兼看電影

北台灣近日受到低氣壓及東北季風的雙重影響，連日豪雨不斷。網友紛紛分享豪雨情況，其中一名網友在臉書粉絲專頁「哈拉影城」上貼出一張照片並發文表示：「東湖超大雨！大家外出請務必小心。」引起眾多網友關注。

這波東北季風特別深厚！鄭明典曝原因：還會持續好幾天

東北季風地形雨持續，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出今天截至上午8時的累積雨量圖，他表示，這個雨勢，比氣候上一般的東...

痠痛貼布總讓關節卡卡？日本自衛隊教妙招 貼哪裡都不易脫落

根據日媒「Huffpost」報導，氣候涼爽的秋天正適合運動，一開始運動，難免就會有些肌肉痠痛。此時，酸痛貼布就能派上用場，但貼布最大的缺點，莫過於貼在關節處時，才活動一下就會翹起脫落。針對這個常見的惱人問題，日本自衛隊近日在社群媒體上親自示範了幾種能讓貼布「服服貼貼」的妙招，引發日本網友熱烈迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。