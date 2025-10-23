公司聚餐選餐廳太崩潰！新同事吃全素 他精挑5家被打槍「不去了」

有一名網友在Dcard論壇上以「為了一位吃素同事，我找餐廳找到懷疑人生」為題發文，分享自己在籌辦公司員工聚餐時遇到的困難，貼文內容引發廣大網友討論。

該名網友表示，因為有一位新來的同事是吃全素（不吃蛋、奶等動物性食品），導致原本同事們想去的餐廳全部被刷掉。為了照顧這位同事的飲食習慣，他花了不少時間精挑細選出幾家「有全素餐點、評價不錯且價格符合預算」的餐廳。然而，當他將選擇告知該名吃素同事時，對方卻回應「想了想還是決定不參加」，讓他感到無奈。

該名網友進一步解釋，公司聚餐的福利金請款制度相當繁瑣，經費是依部門人數核定，且要求必須一次使用完畢，無法分開請款或購買其他餐點代替。此外，聚餐發票金額需接近核定預算，這些規定讓籌備聚餐變得更加困難。

在籌備過程中，他曾試探性詢問該名吃素同事是否參加，對方表示需視餐廳而定，因此他才投入大量時間尋找合適的餐廳。如今，對方臨時表示不參加，他擔心若再更改餐廳名單，可能會引起其他同事的不滿，只能硬著頭皮讓大家在原先選好的五家餐廳中票選。

該篇貼文曝光後，引發大批網友留言討論。部分人認為，原PO已經盡力顧及該名吃素同事的需求，對方卻選擇不參加，有些不近人情。有網友表示：「臨時改掉還好啦，如果來問為什麼改名單，就直接跟他說之前的餐廳是特別考慮到他才挑的，我覺得這樣很貼心。」也有人建議：「找buffet啊，愛吃什麼自己夾」、「直接幫他訂一個全素高級便當不就解決了嗎？」

此外，也有網友分享自己的經驗：「我們之前的做法是吃素的人可以選擇鍋邊素，或者自己準備全素餐盒，公司再補貼相關費用。」甚至有人直言：「你超雷，別慣著他，以後就是一人綁架全公司了。」