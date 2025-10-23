快訊

華航桃園-曼谷第4季載客率增「假期多+距離短」周日起清邁航班天天飛

聯合報／ 記者胡瑞玲／曼谷即時報導
華航規畫冬季班期10月26日本周起開始，開設桃園至清邁每日1班航班，等於從原本的每周4班增加成每周7班。圖為泰國觀光示意圖。記者胡瑞玲／攝影
華航規畫冬季班期10月26日本周起開始，開設桃園至清邁每日1班航班，等於從原本的每周4班增加成每周7班。圖為泰國觀光示意圖。記者胡瑞玲／攝影

華航深耕泰國市場近60年，桃園至曼谷航線為最早拓展的國際航線之一，目前每日5班，每周共35班次。華航曼谷分公司總經理李明彥指出，前3季受到地震、戰爭及預言影響，但第4季的9、10月因台灣、泰國假期多，加上交通距離短，因此載客運提升，今年泰國平均載客率約8成，另也規畫本周日起桃園至清邁航班從原本每周4班增至每周7班。

華航自1967年10月5日開航台北至曼谷航線，為其最早拓展的國際航線之一，華航至今已深耕泰國近60年。曼谷航線旅客組成多元，包含台、泰兩地出發的商務、觀光與勞工市場，也有龐大的歐美轉機旅客。整體結構以自由行旅客為大宗，團體旅客次之，並持續吸引東南亞出發、經台北轉往北美及日本的國際轉機客源。

李明彥說，泰國航線今年平均載客率約8成，盡管前3季包含4月受到緬甸強震影響、5月發生邊境戰爭，以及7、8月受到「IPS」預言影響，但第4季的9、10月因台灣、泰國假期多，加上台泰來往距離短、交通部力，因此載客率有所回升。

最大宗的自由行旅客主要為來為台灣及泰國旅遊者，主要受惠於免簽證政策；團客則受到地震及邊境戰爭影響而減少，但預計為短期現象。但李明彥坦言，台灣製泰國航線的陸客減少，主要是受到詐騙、地震及預言的影響，但馬來西亞旅客增加，台灣旅客則維持穩定。

李明彥表示，面對競爭激烈的曼谷市場，除持續精進服務品質與產品差異化外，也強化與當地業者合作，推出多元方案與促銷活動，並積極尋求與當地品牌異業合作，另也規畫泰國航班擴展，計畫將清邁航班增加到每天1班，並從冬季班期10月26日本周起開始，開設桃園至清邁每日1班航班，等於從原本的每周4班增加成每周7班。

此外，華航經營曼谷貨運航線同樣深耕近60年，現行每周營運4班，並與河內、新加坡航點串飛，回桃園後再銜接其他航網。李明彥表示，華航貨運出口總量在泰國排名位居前十大國際航空公司，主要透過台灣轉運至美國航線，其中以芝加哥及洛杉磯需求最高，約占出口貨量6成。

李明彥指出，主要出口貨品以電子產品為大宗，包含筆電、伺服器、太陽能板及PCB等；另有自台灣出口的蔬菜與鮮貨，占比約2成。根據統計，2024年泰國整體貨運出口總量達49萬噸，近2年平均成長約2成，華航占比約3至4%。

