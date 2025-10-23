金廈小三通驚喜復航！民眾一早到場排隊笑稱「賭對了」
受東北季風影響，金廈小三通本周航班「開開停停」，讓旅客行程大亂。雖然港務處昨晚間公告今日全日停航，但清晨仍有大批民眾不死心地到水頭碼頭「自主補票」候補。沒想到一早天候轉好，上午突宣布8時10分復航，現場瞬間歡聲四起，不少旅客笑稱，「賭對了，早起的鳥兒有蟲吃！」
港務處指出，昨日依據天候停航機制預告停航，但因清晨風浪明顯減弱，經觀測海象符合安全航行標準後，決定即刻復航。消息一出，讓一早到場候補的數百名旅客都相當欣喜，現場人潮陸續湧現，候補號碼一度抽到1300號，現場忙碌又混亂。
碼頭人員透露，上午航班雖順利啟航，但由於海象仍不穩，航行可能僅持續至中午12時，下午是否再度停航仍待評估。現場候補人潮中，不乏中轉返陸旅客與台中進香團團員，甚至有神轎與神像一同「等候補」，場面頗為特殊。
港務處強調，此次復航完全依照「小三通天候影響停復航機制」辦理，並將持續監測海象與氣象變化，視情況適時公告最新航班資訊。旅客出發前應先向各船公司確認航班時間，或撥打服務專線（082）324280查詢。
