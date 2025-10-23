高雄惡質租客餓死3貓1狗 房東怒控：房子流屍水 清理費高達10萬

高雄一名房東在臉書社團「爆料公社」發文控訴，表示他們的租客在租約未到期便失聯，甚至留下令人髮指的情況。房東透露，租客不僅將剛裝潢好的房子弄得一團糟，還餓死了三隻貓和一隻狗。更誇張的是，房子內的垃圾和屍水清理費竟然高達10萬元，讓房東氣憤不已。

房東表示，該租客來自花蓮，租約未到期便失聯，電話也不接。房子內的木質地板全毀，垃圾堆積如山，更令人心痛的是，屋內三隻貓和一隻狗因長期未被餵養而餓死。動保處也已介入調查此案件，房東直言：「這種行為太過分了，一定會有報應！」

根據房東的描述，該租客聲稱「把東西留給房東是好意」，甚至嗆聲要房東去告他。此舉引發網友群起撻伐，紛紛留言痛批：「餓死貓狗太可惡了」、「這種爛人一定會有現世報」、「虐待動物不可原諒」。目前房東已通報相關單位，希望能為受害的毛孩子討回公道。

房東貼出多張慘不忍睹的照片，讓網友們感到震驚和憤怒：「太恐怖了！」、「這種人怎麼不餓死自己？」、「三條生命就這樣沒了，真是造孽！」房東表示已經聯繫清理公司，但高額費用讓他倍感壓力。他強調，絕不會放過這名惡質租客，希望大家共同譴責這種行為。

該案件目前已通報動保處介入調查，但房東表示無法接受租客的冷漠態度和惡劣行為。他透露，母親將為逝去的毛孩子超渡，希望牠們能安息。網友紛紛留言支持：「一定要告死他」、「這太噁心了，根本是人渣。」