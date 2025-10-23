屏基深耕馬拉威23年 數位健康系統推動愛滋醫療品質新革命

屏東基督教醫院從2002年起深耕非洲馬拉威醫療發展，協助當地從臨床照護到電子病歷全面升級，歷經23年，現已發展成涵蓋全國愛滋病電子資料系統（Electronic Data System, EDS）及全國公立醫院公版醫院資訊系統用於提升全國醫療品質管理機制。

屏基副院長黃偉春代表醫院受邀參與10月12日至15日在巴西聖保羅舉行的第41屆國際醫療品質協會（ISQua）年會，以「馬拉威優質愛滋病毒醫療保健系統」為題演講，受各國醫療品質與公共衛生領域專家關注，ISQua董事暨外部評估獎項委員會主席 Philip Crowley教授對屏基對馬拉威的貢獻讚賞有加。

黃偉春指出，屏基2004年起在馬拉威姆祖祖醫院彩虹門診開始導入愛滋病電子資料系統，到今天全國系統化電子醫療記錄與服務流程，協助馬國科技轉型，更是一次深層的品質革新。

黃偉春說明，愛滋病電子資料系統的演進讓醫療人員即時查閱病歷、追蹤療程、提升藥物管理效率，並結合品質監測與數據分析，將原本零散的愛滋照護轉化為持續改善的品質循環。

「我們從臨床起步，逐步建構系統、建立團隊，如今愛滋病電子資料系統不僅服務病人，也成為品質管理與決策的依據，讓馬拉威的愛滋病醫療照護品質有系統地提升。」屏基執行長余廣亮說，馬拉威的經驗證明，當科技與在地共創結合，培育當地人才達成永續發展，數位健康才能改變醫療品質與公平性。

屏基專案經理吳宗樹指出，屏基在馬拉威深耕23年，累積多項核心成果，包括電子病歷系統演進與整合，從地方門診到全國電子病歷系統，支援臨床照護、用藥追蹤與實驗室通報。建立品質管理體系，導入以資料為基準的品質監測與改善循環，使愛滋照護更精準、可持續。協助當地醫療人員能量提升，培訓超過2000名醫療與資訊人員，確保系統由本地團隊長期維護，提升公平性與可近性，讓偏遠地區病患就醫紀錄即時同步，醫療可近性明顯改善。

屏基與挪威 Luke International (LIN) 團隊、馬拉威衛生部數位健康司攜手合作，建立出涵蓋248間院所、超過16萬名患者資料的國家級HIV照護資訊平台。該系統現已成為馬拉威衛生體系的核心系統之一，也為未來其他疾病監測與疫情應變提供可擴充的基礎架構。