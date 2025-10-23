「東湖猴哥」再現！豪雨天現蹤影城 網友笑：躲雨兼看電影
北台灣近日受到低氣壓及東北季風的雙重影響，連日豪雨不斷。「哈拉影城」在臉書粉絲專頁貼出一張照片並發文表示：「東湖超大雨！大家外出請務必小心。」文中意外捕捉到一隻「落湯小猴」現身影城，似乎是來避雨兼看電影，瞬間吸引大批網友的關注。
上周內湖科學園區才出現一隻「上班猴」引發熱議，現在又有一隻猴子現身影城，似乎是來避雨兼看電影。粉專幽默表示：「可以來城堡躲雨順便看電影喔！落湯小猴後來不曉得去哪了。大家有遇見這隻小猴子嗎？」
照片曝光後，引來網友熱烈討論。許多人打趣的說：「搞不好是早上坐捷運從木柵過來的」、「東湖猴哥又出現了，這次來看電影」、「因為雨真的很大」、「猴子都知道室內比較安全了」、「上週去內科面試同一位嗎？」、「我沒有遇到他好可惜」。
然而，也有部分網友對此表達擔憂：「好可怕！會不會有攻擊性啊？」、「不理他應該沒事，別跟他對眼」。
目前尚未得知這隻「落湯小猴」的去向，但豪雨天氣仍持續影響北台灣，提醒民眾外出時務必注意安全，避免因天候因素造成危險。同時，也呼籲大家若遇到野生動物，不要驚動牠們，保持距離以確保自身安全。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言