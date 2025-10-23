快訊

今「霜降」東北季風偏強水氣多 光復節連假中南部天氣最好

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
連日降雨，台北市有民眾的盆栽生菇。圖／陳姓讀者授權提供
連日降雨，台北市有民眾的盆栽生菇。圖／陳姓讀者授權提供

今天是24節氣的「霜降」，秋天最後一個節氣。明天開始光復節連續假期，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今明兩天東北季風持續偏強，且環境水氣仍多，北部至東部維持陰有陣雨天氣，氣溫偏涼，有局部大雨至豪雨發生機會。中南部陰或多雲，雲間漸有陽光露臉，午後山側短暫陣雨，降雨影響偏少。

周六東北季風稍減弱，林孝儒表示，雖然北部至東部仍有局部短暫陣雨，不過降雨範圍及量級就會再減少些，氣溫也略有些回升，早晚有些涼意；中南部天氣明顯好轉，普遍晴時多雲，高溫悶熱，午後山區有局部短暫陣雨。

林孝儒表示，周日延續至下周二或下周三，再受新一波東北季風影響，北部至東部仍為迎風陰有短暫陣雨的天氣，大氣環境相對較本周單純許多，須留意大雨可能。尤其東北角至宜蘭地區地形降雨將為最多，氣溫持續偏涼。中南部影響程度比較小，維持晴或多雲天氣，僅午後局部山區短暫陣雨，白天高溫偏悶熱，早晚偏涼較舒適。

近期台灣附近以東北季風強弱變化為主，林孝儒表示，迎風面北部至東部都容易有地形降雨影響，外出攜帶雨具；整體氣溫普遍轉涼，中南部日夜溫差較大。季節交替期間，做好保暖。近日大台北至宜蘭山區累積大量降雨，非必要避免進入山區，留意山區邊坡或道路不穩定風險；沿海容易伴隨較大風勢，海邊活動留意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今明兩天東北季風持續偏強，且環境水氣仍多，北部至東部維持陰有陣雨天氣，氣溫偏涼，有局部大雨至豪雨發生機會。本報資料照片
今明兩天東北季風持續偏強，且環境水氣仍多，北部至東部維持陰有陣雨天氣，氣溫偏涼，有局部大雨至豪雨發生機會。本報資料照片

