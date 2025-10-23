聽新聞
光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到
今天是24節氣的「霜降」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，東北季風影響至下周一，其中宜蘭及桃園以北山區仍有局部較大雨勢發生的機率，新竹以北及宜蘭天氣涼。下周五至下周六受另一波東北季風影響。
明天就是光復節連續假期，賈新興表示，明天至下周一東北季風影響，明天至周六，北北基宜有陣雨，桃竹苗山區及花東至鵝鑾鼻一帶亦有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及高屏有局部短暫雨。周日，北北基宜有陣雨，午後各地山區、嘉義以南及花東有局部短暫雨。下周一北北基宜花東有陣雨，午後各地山區及高屏亦有局部短暫雨。
賈新興表示，下周二，宜花東及高屏有局部短暫雨，午後各地山區亦有局部短暫雨。下周三，北北基宜有局部短暫雨，北花蓮亦有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。下周四，東北角有零星短暫雨，午後各地山區、宜花東及高屏有零星短暫雨。下周五至下周六受東北季風影響，北海岸至基隆有零星短暫雨，午後北北基宜花東及中南部山區有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
FB留言