無人機噴藥淪紅海 飛手漸退場

彰化農村勞動力老化、年輕人外流，農務噴藥逐漸由無人機接手。彰化縣登記從事農藥空中施作的代噴業者達95人，僅次雲林、台南。曾有農民靠飛無人機年收破百萬，但實際上，競爭白熱化、法規趨嚴，導致收入不穩，真正能長期經營者並不多，陸續有飛手退場轉職。

40歲的施姓青年在2018年投身農用無人機市場，當時正值起步階段，同業競爭不多，他一年可噴灑上千公頃農地，收入超過百萬元。雖然旺季一天飛十小時是常態，常得烈日曝曬或被藥劑濺傷，但進入門檻不高、回本快，「一台無人機約50萬元，比傳統農機動輒上百萬划算許多」。

過去彰化農民委託人工噴藥，每分地約200元，改用無人機價格相近，但效率差異巨大，以稻作一公頃為例，無人機約20分鐘可完成，傳統背負式噴藥機得花半天時間。市場初期吸引許多青年投入，但隨著競爭白熱化，削價搶單頻繁，再加上法規趨嚴、管理程序繁複，不少飛手逐漸退場。

施姓青年坦言，無人機初登場時被視為智慧農業的象徵，他也曾號召同好組隊經營，但農民多習慣找熟識飛手，難形成穩定合作。氣候變化大、作業時間短，收入難預期，「靠天吃飯又被叫作『噴藥的』，並非外界想的那麼科技」，最終他選擇轉行房仲業，回歸更穩定的生活。

45歲李姓青年有農村規劃與水土保持雙碩士，曾從事環境防災、保險與餐飲業，後來看好無人機噴藥市場創業。全職時每天工作約6小時，日收入可達6000元，他依規購置無人機、貨車等設備，投入超過百萬元。

但理想與現實終究有落差。主要承接水稻代噴作業的他，兩、三年下來收入僅能打平，工作時間常從凌晨四、五時開始。某次妻子懷孕期間協助調藥，意外打翻農藥，讓夫妻倆驚魂未定，也讓他意識到風險遠超想像。幾年下來，他敵不過酷熱天氣與不穩定收入，最終決定離開這條路。

從科技化的「新農業夢」，到現實裡的體力勞作與風險壓力，無人機噴藥曾被寄望為農業轉型契機，卻也成為不少人「來得快、退得也快」的短暫舞台。對許多曾飛過田野的人而言，那段飛越稻浪的日子，既是夢想起點，也是現實的終點。