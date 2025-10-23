外送工會：部分外送員草案觀念陳舊

在野黨立委力求外送員專法本會期三讀完成，但全國外送產業工會發言人蘇柏豪不樂觀。他認為，目前檯面上都還不是工會最理想的版本，部分草案觀念過於陳舊，且現在才開始朝野大亂鬥。北市網路平台外送員職工會理事長鄭力嘉則強調，外送員要的不複雜，就是爭取公平、合理。

蘇柏豪指出，民眾黨團、國民黨部分立委等草案版本，都是前立委賴香伶上屆任期所提版本的延伸，已是三年前，都算舊觀念。民進黨團版本雖有新概念，但也非工會最理想版本。

蘇柏豪表示，對工會來說，希望除了每單最低報酬保障，也能加入當外送員未接足夠單量，仍有一定的薪資報酬，但前提是外送員拒單量在一定比例之下。

蘇柏豪說，過去執政黨對立專法有疑慮，只想在體制內以行政命令處理，大罷免大失敗後，執政黨主打民生議題，外送專法才有機會立法。不過現在才要開始法案大亂鬥，預計陸續將有許多版本被提出討論，對於年底前完成三讀，不是很樂觀。

對於專法仍未觸及最具爭議的外送員身分，蘇柏豪坦言，工會過去立場一向不挑戰認定外送員是僱傭或承攬，因為這會增加立法的複雜度。工會今年五月提出最新版本，參照歐盟作法，採僱傭關係推定，若平台認為跟外送員不是僱傭關係，就必須舉證。

鄭力嘉表示，外送員報酬保障應比照計程車司機，以里程、時間換算成本，送單愈遠、報酬愈多，因此以交通部的運價為計算基礎，還算合理。外送員每月平均報酬持續下滑，外送員爭取的是公平、合理，希望報酬透明化、擁有停權與申訴機制等，盼各黨不要競賽，理性討論。