政府推外送員專法 外送平台：願參與討論

聯合報／ 記者黃筱晴／台北報導

朝野立委提出「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，盼以專法確立外送員的基本保障，對此，外送平台表示，對政府推動中央層級的外送產業規範，抱持開放且正面態度，願積極參與討論與配合。

平台強調，相關政策應以事實與數據為基礎，與產業各方保持密切溝通。在制度設計上，應兼顧外送合作夥伴對工作彈性與自由的期待，通盤考量配套措施，避免對外送生態與消費者造成不必要的衝擊。熟悉產業的業內人士提醒，外送產業牽涉多方利害關係人，若是倉促立法，外送員保障難以落實，最終可能全盤皆輸。

