洪申翰：3個月內提外送員專法

平台經濟興起，逾十五萬名平台外送員長期處於「身分」不明，勞動權益未獲保障。外送員工會多年來高喊設立專法，勞動部長洪申翰昨天於立院詢答時首度鬆口，允諾於三個月內提出行政部門「外送員專法草案」，送立院委員會併案審查。

立院衛環委員會昨審查「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」在野黨所提六案。民進黨團於前天提出草案，但尚未經過院會一讀，因此無法併案審查。

目前版本皆就外送員報酬計算、保障基本收入、建立申訴機制、終止契約與經濟補償、職災通報、商業保險及職災保險、道安及食安教育訓練有所規範。至於最大爭點外送員與平台間的勞動關係，則區分為僱傭、非僱用者雙軌制，並未直接論定；針對消費者、合作商家，則明定平台應保存訂單等相關紀錄。

民眾黨團版本羅列接單費應包括基本費、里程費、等待費等費用，其中基本費不得低於最低工資三分之一。民進黨團版本規範業者給付給外送員的每筆訂單基本報酬，不得低於交通部公路法基本運價所訂的運費，且外送服務期間換算的每小時報酬，不能低於最低工資時薪。

保險部分，民進黨團版明訂平台業者須為外送員加保商業保險，職災保險費用也由平台支付，其餘草案版本則準用勞保條例、災保法，由平台為外送員加保勞保、職災保險。

勞動部近年透過行政規則及指引，保障外送員相關權益，另在職安法修正草案增訂第五十一條之一，將外送員作業危害預防從準用改為適用。至於外送員關心的報酬保障、停權申訴、契約規範及變更等，洪申翰坦言，過去勞動部對於立專法的態度保留，但是現在則朝法制化處理，因為涉及跨部會權責，現已在收攏階段，預計三個月內提出行政部門草案，盼屆時送委員會併案審查。

多名提案委員質詢時批評政府以拖待變、立法怠惰。立委洪孟楷指，在野黨提出相對應的外送員專法版本，請問行政院的專法草案版本在哪裡？立委王育敏說，外送員專法也不是今天才開始討論，勞動部也宣稱開過多次會議，為何還需要三個月之久？

立委張啟楷批評民進黨團展開「零案攻擊」，過去幾年未曾提出外送員專法草案，昨天才匆匆提出，民眾黨將力爭本會期完成三讀。