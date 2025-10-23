阿斯匹林退出台灣 有學名藥替代

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

舉世聞名的百年老藥「阿斯匹林」即將退出台灣市場，本月三日起控管供貨量。由於該藥物健保價一顆僅三元，外界質疑，健保大砍藥價，才讓藥廠作出決定。對此，健保署表示，此原廠藥退出市場為藥品供應生態改變，不僅是台灣，全球均是如此，和健保核價無關。

拜耳藥廠公文指稱，台灣拜耳股份有限公司的產品「拜耳阿斯匹林®腸溶膜衣錠100毫克」（衛署藥輸字第024025號）、「醣祿®錠50毫克」（衛署藥輸字第020786號）及「醣祿®錠100毫克」（衛署藥輸字第020787號）將停止進口。

其中「阿斯匹林」（Aspirin）最受矚目，為家庭常備的止痛劑、退燒藥和消炎藥。健保署醫審及藥材組長黃郁文表示，「阿斯匹林」為全球上市逾一二○年的老藥，經統計，一一三年拜耳「阿斯匹林」在台市占率僅百分之三點五，僅四家醫學中心使用，目前健保給付同成分學名藥共有三十三項，退出台灣後，不致影響國人用藥權益。

「醣祿錠」為口服糖尿病用藥，共有五十毫克、一百毫克等兩種劑型，黃郁文表示，一一三年兩者市占率分別為百分之十點八、百分之十五點七，健保給付同成分學名藥分別為廿三、五項，仍使用此藥的醫學中心家數不多，幾乎都使用學名藥。

黃郁文表示，為了強化藥品供應鏈，健保署公告修正「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，提供藥品多元核價措施，一一三年也調升兩百多項藥品的健保支付價格。

為完備藥品供應韌性，一一四年行政院於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」中，挹注全民健康保險基金兩百億元，以因應製造成本提升所需，藉此穩固藥品供應鏈及臨床所需，確保民眾用藥權益。

