不良品恐致癌 牙技師全聯會推假牙身分證

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
全國假牙族群高達數百萬人，牙技師全聯會估計，八成使用不良假牙，為此提出「假牙身分證」，清楚註記牙技師、材質來源等訊息，確保國人健康。記者蘇健忠／攝影
人口老化，假牙需求增加，全台高達數百萬人裝上假牙，牙體技術師公會全聯會預估，八成假牙係由不具有牙技師資格所製造，或是使用不合格醫材，這正是導致「非典型」頭頸癌患者逐年增加的主因，為此，提出「假牙產品資訊卡」（假牙身分證），確保來源安全合格。

牙體技術師公會全聯會理事長林慶茂表示，目前取得牙技師資格者達七二七○人，但合法執業牙技師僅約二七○○人，占比為百分之卅五，由此可知許多假牙產品係由未登記執業或未考照者所製作。

至於材料部分，則更為恐怖，林慶茂指出，淘寶等購物平台販售廉價的假牙材料，台灣業者大量進口，牙醫師可能在不知情下，使用不合格、來源不明的假牙產品，估計全台恐有一半假牙用了非法材質。

林慶茂說，全台使用固定假牙、移動假牙及矯正裝置的民眾多達數百萬人，其中八成假牙來自無照的牙體技術製作者，或是材料來源不明，亂象叢生。令人擔憂的是，這些違規假牙可能含有輻射、重金屬，一旦長期使用，將危害身體，若假牙表面不光滑，口腔黏膜不當摩擦，就可能誘發口腔癌。

具醫師背景、民進黨立委王正旭表示，頭頸癌可分為典型、非典型，前者誘發因子為吸菸、飲酒、吃檳榔，男女患者占比為九比一。非典型頭頸癌則成因不明，男女比為一比一，而這類女性患者幾乎不吸菸、不飲酒、不吃檳榔，卻罹患口腔癌、舌癌。

臨床統計，非典型頭頸癌病人占比逐年增加，民國九十九至一○六年在整體頭頸癌占了百分之十二點四六，一○七至一一○年則上升至百分之十五點四六，王正旭表示，應有特定因素導致非典型頭頸癌患者增加，而不良假牙應該就是主因之一。

為此，全聯會公布「假牙產品資訊卡」（假牙身分證），由合格醫材商製作，清楚註記牙技師名字、假牙廠牌、編號、材質等訊息，藉此追溯假牙製造材料、技術人員，固定假牙、活動假牙跟隱形矯正牙套均有假牙身分證。日前向衛福部社家署倡議，希望長輩在裝置假牙時，牙醫師應該提供相關資訊卡。

民進黨立委劉建國表示，淘寶平台販售眾多牙套、口腔醫藥器材，無法掌握來源、材質、製作者，幾無品質保證可言。近日內他將邀集衛福部口腔司開會討論，先由廿多家部立醫院開始推動「假牙身分證」，逐步消弭假牙亂象。

衛福部食藥署表示，依醫療器材管理法規定，產品是用來製作固定或活動假牙上的牙齒的牙科材料，如成型金屬假牙床、假牙樹脂、瓷牙、牙科用瓷粉等，則應以醫療器材管理。有關網路販售醫療器材，應依「通訊交通販售醫器材之品項及應遵事項」辦理，目前已經建立管理機制，如不定時巡查各網路平台，並跨部會合作，及與各電商業者召開溝通會議，宣導醫療器材通訊交易規定。

牙醫 假牙 淘寶

