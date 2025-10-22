光復80周年 蔣萬安台語朗誦賴和「南國哀歌」 珍惜民主與自由
台北市長蔣萬安今天晚間出席「讀給台灣的詩－台灣光復80周年詩歌朗誦會」，會中與詩人及民眾以詩歌方式紀念台灣光復80周年。蔣萬安更以台語朗讀賴和詩選；向歷史致敬，也向未來致意，提醒世人珍惜今日得來不易的民主與自由。
蔣萬安表示，80年前中華民國歷經8年浴血抗戰，終於迎來台灣的光復，今日的繁榮安定、言論自由與法治保障，都是無數先輩以生命與信念換來的成果。他也特別提到李友邦、翁俊明、丘念台、林正亨等抗戰前輩，感念在抗戰中奮勇向前的身影。
會中，蔣萬安也以台語朗誦賴和的詩作「南國哀歌」節選，誦出詩人面對壓迫、堅毅不屈的吶喊。他說，賴和不僅關懷弱勢、義診救人，更透過創作啟發後進，對台灣新文學運動影響深遠，也深刻體現國父孫中山先生民族與民權精神的信念。
蔣萬安說，賴和的詩篇記錄的不只是個人的苦難，更是為台灣拚搏；而今天透過詩歌追憶歷史，不只是緬懷，更是提醒珍惜得來不易的民主成果。他也與眾人共勉繼續為民主自由、為台灣、為中華民國，用盡全力來拚搏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言