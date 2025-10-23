聽新聞
0:00 / 0:00

挨批因發現堰塞湖蠻橫封山 太魯閣鬆綁部分地區

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
太魯閣園區因堰塞湖全面封園，引起議論，太管處昨宣布，因降雨趨緩，部分高山地區今起恢復開放。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供
太魯閣園區因堰塞湖全面封園，引起議論，太管處昨宣布，因降雨趨緩，部分高山地區今起恢復開放。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供

太魯閣國家公園本月17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處昨天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象，且山區雨勢趨緩，今起鬆綁開放部分高山地區，並恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請。

太魯閣園區全面封山的決策引起討論，登山部落客「雪羊」批內政部「昏庸蠻橫」，認為政府為海拔300公尺的堰塞湖危機，卻封閉3000公尺的高山區域，不符比例原則。內政部當時回應，考量近期地震頻繁，導致交通動線不穩才做封園決定，並非過度反應。

太管處昨表示，依據中央氣象署預測，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區從今天起重新開放，南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請也恢復。合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等也同步開放。

不過奇萊主、北峰路線因執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作，奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，暫不開放。

太管處表示，燕子口堰塞湖沒有明顯擴大，但呼籲民眾切勿靠近警戒區域，近期台灣東北部及花蓮山區仍有降雨預報，提醒民眾關注氣象預報，做好風險控管，負責任登山。

堰塞湖 花蓮

延伸閱讀

太魯閣燕子口堰塞湖減災工程發包明天進場 秀林鄉部分地區持續停班課

燕子口堰塞湖減災工程發包 23日進場分階段降挖壩體

封山吵翻天！太魯閣明起開放部分高山地區 登山客可入園申請

洪災將滿月 花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖解除紅色警戒

相關新聞

作家蔡璧名病逝…曾罹癌以中醫武術調養 生前叮嚀：好好吃飯 關機睡覺

知名作家蔡璧名昨天病逝，享壽60歲。她任教的台大中文系已發布訃告，作家初安民和陳文茜等皆在臉書粉專表達悼念。蔡璧名被譽為...

無糖≠健康！英國研究曝驚人真相 每日喝「1飲料」肝病風險飆升60%

1飲料雖標榜「無糖低熱量」，但恐怕不如想像中健康。粉專「韋恩的食農生活」近日引用英國最新研究指出，每日飲用低熱量代糖飲料者，罹患代謝...

醫奉獎個人獎之5／胡錫鰹衛生所練就十八般武藝 成為鹿谷鄉的一份安心

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，1993年以教育部公費生身分至偏鄉服務，卻一待超過30年。即便確診三種癌症，他仍堅守診間，...

無人機噴藥淪紅海 飛手漸退場

彰化農村勞動力老化、年輕人外流，農務噴藥逐漸由無人機接手。彰化縣登記從事農藥空中施作的代噴業者達95人，僅次雲林、台南。...

制度管理未到位 農用無人機違規多

農業用無人機近年快速普及，成為施肥與防治的重要幫手，但隨機具數量暴增，制度與管理卻仍未完全到位。從證照、機型、紀錄到系統...

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

台中出現疑似非洲豬瘟病例，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓豬肉需求量大的連鎖餐飲業者紛紛公布應變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。