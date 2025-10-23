挨批因發現堰塞湖蠻橫封山 太魯閣鬆綁部分地區

太魯閣國家公園本月17日發現堰塞湖，當晚全區封閉，引起熱議。太魯閣國家公園管理處昨天宣布，堰塞湖暫無擴大跡象，且山區雨勢趨緩，今起鬆綁開放部分高山地區，並恢復南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請。

太魯閣園區全面封山的決策引起討論，登山部落客「雪羊」批內政部「昏庸蠻橫」，認為政府為海拔300公尺的堰塞湖危機，卻封閉3000公尺的高山區域，不符比例原則。內政部當時回應，考量近期地震頻繁，導致交通動線不穩才做封園決定，並非過度反應。

太管處昨表示，依據中央氣象署預測，太魯閣山區降雨可望趨緩，因此高山地區從今天起重新開放，南湖群峰、畢羊縱走、北二段等生態保護區的入園申請也恢復。合歡山、崇德、大清水、太魯閣臺地、太魯閣遊客中心、得卡倫步道、大禮大同步道等也同步開放。

不過奇萊主、北峰路線因執行奇萊山屋吊掛作業及工程施作，奇萊東稜路線則因出口鄰近天祥以東的堰塞湖警戒區，暫不開放。

太管處表示，燕子口堰塞湖沒有明顯擴大，但呼籲民眾切勿靠近警戒區域，近期台灣東北部及花蓮山區仍有降雨預報，提醒民眾關注氣象預報，做好風險控管，負責任登山。