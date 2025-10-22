無糖≠健康！英國研究曝驚人真相 每日喝「1飲料」肝病風險飆升60%

代糖飲料雖標榜「無糖低熱量」，但恐怕不如想像中健康。粉專「韋恩的食農生活」近日引用英國最新研究指出，每日飲用低熱量代糖飲料者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）的風險竟比喝含糖飲料者更高，前者增加達60%，後者為50%，相較之下選擇喝水則能顯著降低風險，專家呼籲「水才是對身體最好的飲品」。

該粉專以「代糖飲料一樣會引起脂肪肝，風險甚至比含糖飲料還高」為題發文分享，含糖飲料長期被視為造成代謝異常、增加內臟脂肪與脂肪肝的主要因素，因此不少人誤以為改喝無糖或代糖飲料就能更健康，然而最新研究顯示，這樣的選擇恐怕並不如想像中安全。

該粉專表示，英國最新研究已證實，代糖飲料同樣可能損害肝臟健康，甚至引發脂肪肝的風險還高於含糖飲料。研究團隊分析英國生物資料庫中12萬名受試者的資料發現，每日飲用超過250克（約一罐）的含糖或代糖飲料，都會顯著提高罹患肝臟疾病的風險。

粉專進一步指出，研究發現，每日飲用低熱量代糖飲料（LNSSB）者，罹患代謝相關脂肪性肝病（MASLD）的風險增加達60%，而每日飲用含糖飲料（SSB）者，風險則增加50%。在平均追蹤10.3年的期間內，共有1178名受試者罹患MASLD，其中108人因肝臟相關疾病過世。

粉專指出，攝取代糖飲料與肝臟死亡風險有明顯關聯，且無論含糖或代糖飲料，都可能導致肝臟脂肪含量增加。代謝相關脂肪性肝病正是因肝臟脂肪過度堆積而引發，長期可能出現肝炎、腹部疼痛、疲倦、食慾不振等症狀。目前，這項疾病已成為全球最常見的慢性肝病，影響超過三成人口，並迅速躍升為肝臟相關死亡的主要原因之一。

研究顯示，即使每天僅飲用一罐代糖飲料，也可能增加代謝相關脂肪性肝病的發病風險。至於為何含糖與代糖飲料都會傷肝，原因在於含糖飲料的高糖分會引起血糖與胰島素劇烈波動，促進體重增加及尿酸升高，最終導致肝臟脂肪堆積；而代糖飲料雖然無糖，卻可能改變腸道菌群、干擾飽足感、刺激對甜味的渴求，甚至誘發胰島素分泌異常，間接影響肝臟代謝功能。

因此，粉專最後呼籲，無論含糖或代糖飲料都應盡量避免，以降低肝病及心腎代謝疾病的風險。研究顯示，以水取代含糖飲料，可將MASLD風險降低12.8%，取代代糖飲料則可降低15.2%，但若僅在含糖與代糖飲料間互換，風險並不會下降。專家強調，「水才是最健康、最安全的飲品」。