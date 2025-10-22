聽新聞
0:00 / 0:00
今年前9月公益彩券銷售1395億元 達成率99%
財政部國庫署今天表示，截至9月底，114年度公益彩券累計結算銷售金額新台幣1395億元、盈餘302億元，並協助弱勢族群6萬9899人就業。
財政部國庫署今天舉行例行記者會，國庫署副署長林秀燕說明，114年度公益彩券銷售目標為1410億元、結算盈餘目標為308億元，截至9月底，銷售及盈餘目標達成率分別為99%、98%，銷售成果良好。
林秀燕表示，公益彩券盈餘依法專款專用於補助國民年金136億元、全民健康保險準備15億元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出151億元，包含辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。
林秀燕補充，為協助弱勢族群就業，公益彩券經銷商均由身心障礙者、原住民及低收入單親家庭3大弱勢族群擔任，9月底經銷商人數合計6萬9899人，如再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。
林秀燕表示，公益彩券自88年底發行以來，截至今年9月底止，累計創造盈餘達6569億元，將持續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標，進一步厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言