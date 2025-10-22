今年前9月公益彩券銷售1395億元 達成率99%

財政部國庫署今天表示，截至9月底，114年度公益彩券累計結算銷售金額新台幣1395億元、盈餘302億元，並協助弱勢族群6萬9899人就業。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，國庫署副署長林秀燕說明，114年度公益彩券銷售目標為1410億元、結算盈餘目標為308億元，截至9月底，銷售及盈餘目標達成率分別為99%、98%，銷售成果良好。

林秀燕表示，公益彩券盈餘依法專款專用於補助國民年金136億元、全民健康保險準備15億元，以及分配予地方政府運用於社會福利支出151億元，包含辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。

林秀燕補充，為協助弱勢族群就業，公益彩券經銷商均由身心障礙者、原住民及低收入單親家庭3大弱勢族群擔任，9月底經銷商人數合計6萬9899人，如再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面影響。

林秀燕表示，公益彩券自88年底發行以來，截至今年9月底止，累計創造盈餘達6569億元，將持續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，達成銷售及盈餘目標，進一步厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。