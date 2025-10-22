阿茲海默症不只靠藥治 耕莘醫院「每日腦點心」讓病人找回專注與笑容

台灣今年邁入高齡化社會，全國失智人口已突破35萬人，其中6成是阿茲海默症患者。耕莘醫院長鄒繼群說，為照顧阿茲海默症患者，醫院建立從社區發現、診斷到治療追蹤的一條龍照護流程，並結合個管師與長照資源，協助家庭共度照護歷程；該院也與中研院合作，讓阿茲海默症治療不僅侷限於藥物層面，更需從認知訓練與社會參與著手，建立全方位的照護模式。

鄒繼群表示，失智長者可能有種種脫序行為，有時比重症、失能者更難照顧，讓家人、照顧團隊承受很大的壓力，因此，耕莘醫院於2021年與中研院語言學研究所合作進行語言標記研究，累積了豐富的影像與生物標記判讀經驗，包括類澱粉蛋白正子攝影（PET）與磁振造影（MRI）等，這些臨床研究基礎，讓團隊能在藥物方面給予更精準的治療。

如今，阿茲海默症治療不僅侷限於藥物層面，更需要從認知訓練與社會參與著手，建立全方位的照護模式。鄒繼群說，耕莘團隊與中研院合作進行藥物及非藥物治療，讓病人治療時間不留白，每次回院施打新藥的同時，也能進行「每日腦點心」認知訓練，幫助患者維持專注力與記憶力。

新北市衛生局副局長高淑真說，天主教耕莘醫院與中研院語言學研究所的跨領域合作，是地方醫療與國家級科研結合的典範。面對超高齡化社會的挑戰，失智症已成為重要的公共衛生議題，此次創新整合模式，正是推動長照3.0、打造失智友善社區的重要一步。

耕莘醫院神經內科主任劉議謙說，失智患者中約有6成是由阿茲海默症引起，阿茲海默症與類澱粉蛋白異常在腦中堆積有關，單株抗體藥物臨床與真實世界數據顯示能夠延緩病程，於2023年在美國上市，今年3月在台灣通過核准，適用對象為早期輕度失智。而醫療團隊也結合新北市衛生局「社會處方箋」計畫，依患者興趣推薦社區活動，讓治療更具互動與延續性。

耕莘醫院失智症團隊攜手中研院語言學研究所，開發「每日腦點心」APP，將新藥治療與遊戲化認知訓練結合，讓患者邊治療邊健腦。中研院語言學研究所研究員李佳頴說，「每日腦點心」以失智常退化的腦區為基礎設計14款簡易遊戲，涵蓋注意力、執行功能、工作記憶、數學、視覺空間、語言等認知面向，每次訓練僅需2分鐘。

李佳頴形容，「大腦神經連結就像山路，常走就不會長草。」APP可即時記錄訓練數據，讓醫療團隊與家屬清楚觀察用藥前後變化，如同「大腦的血壓計」，成為評估新藥療效的重要輔助工具。以叫色作業（Stroop task）為例，需依序識別出唸出星星、文字的顏色，訓練大腦額葉的衝突控制和執行功能。

APP同時引入「腦齡」與「常模比較」兩大指標，讓使用者可即時了解自己的表現相對於同齡群體的水準，將抽象的認知狀態轉化為具體數據。未來這些「腦齡」資料更可望與MRI影像、血液生物標誌及AI語言分析結果比對，持續優化治療追蹤。

84歲的周老先生約4至5年前被診斷為輕度認知障礙（MCI）。由於周老先生的妻子曾罹患重度失智，家屬深知病程惡化的無力與煎熬，因此格外積極，也與耕莘醫院神經內科團隊建立起長期信任。劉議謙說，早在2、3年前國外已有單株抗體藥物問世，醫療團隊便與家屬共同討論，為周老先生進行腦中類澱粉蛋白沉積檢測，建立長期追蹤資料，讓病情變化第一時間無縫接軌新藥治療。

女兒周小姐說，爸爸很自豪，因為醫師說他狀況好才能用新藥，她分享，每次陪父親到醫院治療，團隊人員就會親切地協助父親拿出手機，引導他玩遊戲並給予鼓勵、互動，更重要的是，過去家人之間只能感覺爸爸的狀況，但現在透過「每日腦點心」的評估，有機會看到更精細數據變化，知道他在哪些方面進步了，這對家屬而言是相當大的支持。

周小姐說，因為有「每日腦點心」APP的數據追蹤與醫療團隊的陪伴，父親並不抗拒回診，2周1次的治療節奏反而讓全家更安心，也讓病情追蹤更有依據。