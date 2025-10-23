聽新聞
0:00 / 0:00

醫奉獎個人獎之5／胡錫鰹衛生所練就十八般武藝 成為鹿谷鄉的一份安心

聯合報／ 記者江良誠／專訪
南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹醫師。記者江良誠／攝影
南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹醫師。記者江良誠／攝影

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，1993年以教育部公費生身分至偏鄉服務，卻一待超過30年。即便確診三種癌症，他仍堅守診間，陪伴病人走過大大小小的健康難關。鹿谷人說，胡錫鰹「是為我們留在鹿谷的」。他卻說，醫師在偏鄉存在的意義遠比都市重要，因為「偏鄉鄉親需要的，不僅一本病歷、一張處方，更是一份安心」。

想治療祖父 立志從醫

胡錫鰹是彰化縣永靖鄉人，從小就立志當醫師。「行醫，部分源自祖父的期待。」高中考上台中一中，那時祖父已80多歲，罹患糖尿病、視力幾近全盲。他想親自治療祖父，大學考上台北醫學院醫學系，成為私立醫學院首批公費醫學生。遺憾的是，他尚未畢業，祖父便辭世，卻促成他守護基層的初心。

醫學院畢業後，胡錫鰹進入台中榮總接受住院醫師訓練。台灣醫療體系剛成立「家庭醫學科」，「守護社區健康」的理念正好與他契合，因此他選擇投入家醫科。

1993年，他被派往南投縣水里鄉衛生所擔任主任兼醫師，常支援醫師不足的鹿谷鄉。地處偏遠的鹿谷鄉只有三位一般內科醫師，胡錫鰹認為，鹿谷鄉比水里鄉更需要醫師，主動請調鹿谷鄉衛生所，想不到他的人生從此與這片山城緊緊連結，在鹿谷立業成家。

1995年1月，胡錫鰹上任鹿谷衛生所主任兼醫師。年輕的胡錫鰹展現熱忱與專業，獲得當時在衛生所服務的岳父欣賞，後來成為女婿，鹿谷也成為他的第二故鄉。

守護鹿谷人 放棄赴美

胡錫鰹將鹿谷的鄉親視為親人，為了這份親情，他放棄走向不同人生道路的機會。那次是台灣省政府選拔40名醫師赴美國約翰霍普金斯醫院進修，胡錫鰹是其中一員。但他放心不下鹿谷鄉親與家人，決定中斷進修。他說：「少了進階機會不可惜，鄉親的健康才是最重要的。」

鹿谷鄉位處山區，交通不便。衛生所僅有胡錫鰹一位駐所醫師，他必須「十八般武藝樣樣能應付」。從慢性病、外傷縫合、婦科檢查或裝避孕器，到處理農藥中毒、毒蛇咬傷、虎頭蜂螫，他都得獨當一面，親手完成。社區衛教、校園健康講座，仍是衛生所出馬。

鹿谷鄉人口老化，超過65歲的人口高達三成。也是老年醫學專科醫師的胡錫鰹，因此很重視癌症篩檢、失智照護、長者的功能評估等。他還體貼的安排80歲以上老人看診有保留號，90歲以上看診有專人引導、全程陪伴。

以偏鄉衛生所之力，胡錫鰹還做了兩件全國首創的事。一是派出巡迴車載送驗光師和儀器到社區，讓65歲以上長者做「免散瞳眼底攝影」，早期篩檢出視力缺損，轉介治療；二是至社區做心房顫動篩檢，希望降低中風的發生機會，以彌補偏鄉醫療設施的不足。

921大地震 無償救人

921大地震，震央在南投集集，當時健保局允許醫師以便條紙撰寫病歷，方便災民就醫。但災後情況混亂，胡錫鰹乾脆拿出價值20萬元的庫存藥品無償發給了居民。健保局事後詢問鹿谷鄉衛生所為何沒申報，胡錫鰹淡淡回答：「藥都給民眾了，哪還顧得了報帳？」這份無私與魄力，鄉親至今感佩。

3次罹癌 堅守衛生所

胡錫鰹傾力照顧鄉親，自己的健康卻一再面對嚴峻挑戰。12年前，他發現罹患肝癌，經電燒治療，沒有請假。之後發現肺腺癌，他在手術前一早還巡迴診療。兩年前，他爬上屋頂清理時意外墜落，全身多處骨折，但治療後沒多久，他穿著護具又回到診間。去年，他再確診淋巴癌。連續三次罹癌，他泰然處之：「一切順其自然。」反而鄉親們比他緊張，盼他早日康復。

固守鹿谷鄉衛生所30多年，胡錫鰹熟悉鹿谷鄉每一條山路、熟記每一戶病人的名字，其中有一戶人家，整整五代人都由他看診。他說：「病人早就不只是病人，而是朋友、家人。」

「胡醫師不只醫術好，對病人真誠，還會關心生活。」病患黃小姐說：「大家覺得胡醫師是自己人，安心感是大醫院比不上的。」胡錫鰹說，每天診療就像喝水、呼吸一樣自然，不會厭倦。尤其在鹿谷，醫師是居民健康的守門人，「責任重、挑戰多，特別值得。」

「他對居民的細心，大家都信賴。」南投縣衛生局長陳南松說，胡醫師打疫苗前一定做足檢查，避免任何疏漏。平日看診，解釋病情時也一定用淺顯語言仔細說明，確認長者都聽懂。請假紀錄近乎為零，30多年僅請過3天假。

榮獲醫療奉獻獎，胡錫鰹謙虛地說：「我只是做了該做的事。」但對鹿谷居民來說，胡醫師不只是醫師，而是親人般的存在。胡錫鰹用一生回應祖父的期待，也實踐了少年時對自己的承諾。

胡錫鰹小檔案

年齡：62歲

學歷：

● 台北醫學院醫學系

現職：

● 南投縣鹿谷鄉衛生所主任

專科：

●家庭醫學專科醫師

●結核病醫學專科醫師

●老年醫學專科醫師

經歷：

● 台中榮總家醫科住院醫師

●部立彰化醫院內科總醫師 ●南投縣水里鄉衛生所主任兼醫師

主要事蹟：

●長期駐守醫療資源缺乏的南投縣鹿谷鄉衛生所，深耕偏鄉醫療30年，不曾稍離。

●歷經賀伯颱風、921地震、桃芝風災、SARS疫情、新冠疫情等重大災疫，帶領團隊深入災區。

●2000年獲得台灣家庭醫學醫學會基層服務績優獎。

胡錫鰹是鹿谷鄉醫療守門人，全心投注鹿谷茶鄉醫療，從0歲照顧到100多歲。 圖／胡錫鰹提供
胡錫鰹是鹿谷鄉醫療守門人，全心投注鹿谷茶鄉醫療，從0歲照顧到100多歲。 圖／胡錫鰹提供
胡錫鰹(左)因為化療頭髮掉光，仍主動義診為民眾治療。 圖／胡錫鰹提供
胡錫鰹(左)因為化療頭髮掉光，仍主動義診為民眾治療。 圖／胡錫鰹提供
胡錫鰹是鹿谷鄉醫療守門人，全心投注鹿谷茶鄉醫療，從0歲照顧到100多歲。 圖／胡錫鰹提供
胡錫鰹是鹿谷鄉醫療守門人，全心投注鹿谷茶鄉醫療，從0歲照顧到100多歲。 圖／胡錫鰹提供

衛生所 醫師 醫學院 南投縣 偏鄉 病人 921大地震

延伸閱讀

指宮廟建於集水區、國有地遭占 監院糾正南投縣府及信義鄉公所

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

名醫遭冒名設LINE帳號問診 大林慈濟醫院籲勿上當

竹聯幫明仁會插旗南投 警出動維安特勤隊瓦解吸收少年幫派

相關新聞

作家蔡璧名病逝…曾罹癌以中醫武術調養 生前叮嚀：好好吃飯 關機睡覺

知名作家蔡璧名昨天病逝，享壽60歲。她任教的台大中文系已發布訃告，作家初安民和陳文茜等皆在臉書粉專表達悼念。蔡璧名被譽為...

無糖≠健康！英國研究曝驚人真相 每日喝「1飲料」肝病風險飆升60%

1飲料雖標榜「無糖低熱量」，但恐怕不如想像中健康。粉專「韋恩的食農生活」近日引用英國最新研究指出，每日飲用低熱量代糖飲料者，罹患代謝...

醫奉獎個人獎之5／胡錫鰹衛生所練就十八般武藝 成為鹿谷鄉的一份安心

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，1993年以教育部公費生身分至偏鄉服務，卻一待超過30年。即便確診三種癌症，他仍堅守診間，...

無人機噴藥淪紅海 飛手漸退場

彰化農村勞動力老化、年輕人外流，農務噴藥逐漸由無人機接手。彰化縣登記從事農藥空中施作的代噴業者達95人，僅次雲林、台南。...

制度管理未到位 農用無人機違規多

農業用無人機近年快速普及，成為施肥與防治的重要幫手，但隨機具數量暴增，制度與管理卻仍未完全到位。從證照、機型、紀錄到系統...

非洲豬瘟拉警報！全台豬肉禁宰5天 高雄老字號魯肉飯率先宣布店休

台中出現疑似非洲豬瘟病例，農業部宣布全台即日起實施為期5天的「禁宰、禁運」措施，讓豬肉需求量大的連鎖餐飲業者紛紛公布應變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。