醫奉獎個人獎之5／胡錫鰹衛生所練就十八般武藝 成為鹿谷鄉的一份安心

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，1993年以教育部公費生身分至偏鄉服務，卻一待超過30年。即便確診三種癌症，他仍堅守診間，陪伴病人走過大大小小的健康難關。鹿谷人說，胡錫鰹「是為我們留在鹿谷的」。他卻說，醫師在偏鄉存在的意義遠比都市重要，因為「偏鄉鄉親需要的，不僅一本病歷、一張處方，更是一份安心」。

想治療祖父 立志從醫

胡錫鰹是彰化縣永靖鄉人，從小就立志當醫師。「行醫，部分源自祖父的期待。」高中考上台中一中，那時祖父已80多歲，罹患糖尿病、視力幾近全盲。他想親自治療祖父，大學考上台北醫學院醫學系，成為私立醫學院首批公費醫學生。遺憾的是，他尚未畢業，祖父便辭世，卻促成他守護基層的初心。

醫學院畢業後，胡錫鰹進入台中榮總接受住院醫師訓練。台灣醫療體系剛成立「家庭醫學科」，「守護社區健康」的理念正好與他契合，因此他選擇投入家醫科。

1993年，他被派往南投縣水里鄉衛生所擔任主任兼醫師，常支援醫師不足的鹿谷鄉。地處偏遠的鹿谷鄉只有三位一般內科醫師，胡錫鰹認為，鹿谷鄉比水里鄉更需要醫師，主動請調鹿谷鄉衛生所，想不到他的人生從此與這片山城緊緊連結，在鹿谷立業成家。

1995年1月，胡錫鰹上任鹿谷衛生所主任兼醫師。年輕的胡錫鰹展現熱忱與專業，獲得當時在衛生所服務的岳父欣賞，後來成為女婿，鹿谷也成為他的第二故鄉。

守護鹿谷人 放棄赴美

胡錫鰹將鹿谷的鄉親視為親人，為了這份親情，他放棄走向不同人生道路的機會。那次是台灣省政府選拔40名醫師赴美國約翰霍普金斯醫院進修，胡錫鰹是其中一員。但他放心不下鹿谷鄉親與家人，決定中斷進修。他說：「少了進階機會不可惜，鄉親的健康才是最重要的。」

鹿谷鄉位處山區，交通不便。衛生所僅有胡錫鰹一位駐所醫師，他必須「十八般武藝樣樣能應付」。從慢性病、外傷縫合、婦科檢查或裝避孕器，到處理農藥中毒、毒蛇咬傷、虎頭蜂螫，他都得獨當一面，親手完成。社區衛教、校園健康講座，仍是衛生所出馬。

鹿谷鄉人口老化，超過65歲的人口高達三成。也是老年醫學專科醫師的胡錫鰹，因此很重視癌症篩檢、失智照護、長者的功能評估等。他還體貼的安排80歲以上老人看診有保留號，90歲以上看診有專人引導、全程陪伴。

以偏鄉衛生所之力，胡錫鰹還做了兩件全國首創的事。一是派出巡迴車載送驗光師和儀器到社區，讓65歲以上長者做「免散瞳眼底攝影」，早期篩檢出視力缺損，轉介治療；二是至社區做心房顫動篩檢，希望降低中風的發生機會，以彌補偏鄉醫療設施的不足。

921大地震 無償救人

921大地震，震央在南投集集，當時健保局允許醫師以便條紙撰寫病歷，方便災民就醫。但災後情況混亂，胡錫鰹乾脆拿出價值20萬元的庫存藥品無償發給了居民。健保局事後詢問鹿谷鄉衛生所為何沒申報，胡錫鰹淡淡回答：「藥都給民眾了，哪還顧得了報帳？」這份無私與魄力，鄉親至今感佩。

3次罹癌 堅守衛生所

胡錫鰹傾力照顧鄉親，自己的健康卻一再面對嚴峻挑戰。12年前，他發現罹患肝癌，經電燒治療，沒有請假。之後發現肺腺癌，他在手術前一早還巡迴診療。兩年前，他爬上屋頂清理時意外墜落，全身多處骨折，但治療後沒多久，他穿著護具又回到診間。去年，他再確診淋巴癌。連續三次罹癌，他泰然處之：「一切順其自然。」反而鄉親們比他緊張，盼他早日康復。

固守鹿谷鄉衛生所30多年，胡錫鰹熟悉鹿谷鄉每一條山路、熟記每一戶病人的名字，其中有一戶人家，整整五代人都由他看診。他說：「病人早就不只是病人，而是朋友、家人。」

「胡醫師不只醫術好，對病人真誠，還會關心生活。」病患黃小姐說：「大家覺得胡醫師是自己人，安心感是大醫院比不上的。」胡錫鰹說，每天診療就像喝水、呼吸一樣自然，不會厭倦。尤其在鹿谷，醫師是居民健康的守門人，「責任重、挑戰多，特別值得。」

「他對居民的細心，大家都信賴。」南投縣衛生局長陳南松說，胡醫師打疫苗前一定做足檢查，避免任何疏漏。平日看診，解釋病情時也一定用淺顯語言仔細說明，確認長者都聽懂。請假紀錄近乎為零，30多年僅請過3天假。

榮獲醫療奉獻獎，胡錫鰹謙虛地說：「我只是做了該做的事。」但對鹿谷居民來說，胡醫師不只是醫師，而是親人般的存在。胡錫鰹用一生回應祖父的期待，也實踐了少年時對自己的承諾。

胡錫鰹小檔案

年齡：62歲

學歷：

● 台北醫學院醫學系

現職：

● 南投縣鹿谷鄉衛生所主任

專科：

●家庭醫學專科醫師

●結核病醫學專科醫師

●老年醫學專科醫師

經歷：

● 台中榮總家醫科住院醫師

●部立彰化醫院內科總醫師 ●南投縣水里鄉衛生所主任兼醫師

主要事蹟：

●長期駐守醫療資源缺乏的南投縣鹿谷鄉衛生所，深耕偏鄉醫療30年，不曾稍離。

●歷經賀伯颱風、921地震、桃芝風災、SARS疫情、新冠疫情等重大災疫，帶領團隊深入災區。

●2000年獲得台灣家庭醫學醫學會基層服務績優獎。